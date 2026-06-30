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  2. Нантун Чжъюн
  3. Алекс Колев се раздели с китайския си отбор

Алекс Колев се раздели с китайския си отбор

  • 30 юни 2026 | 20:32
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Алекс Колев се раздели с китайския си отбор

Бившият национал на България Александър Колев обяви раздялата си с китайския Нантун Чжъюн. Нападателят, който прекара една година в отбора и дори стигна до капитанската лента, благодари на феновете със специален пост в социалните мрежи и призна, че причината за напускането му е неразбирателство с ръководството.

Ето какво пише Колев:

Понякога човек остава без думи от това, което е преживял и това, което е усетил! Все още не мога да повярвам, че това е истина. Стотици фенове със сълзи на очи, чакащи за последна снимка и последен подпис. Изключително съм горд, че само за 1 година време в Нантонг с играта и отношението си успях да заслужа капитанската лента, като чужденец. За мен беше чест! Видях как всички хора могат да обичат искрено! За жалост причината за раздялата е неразбирателство между мен и ръководството по някои въпроси! Въпреки всичко, оставам със страхотни впечатления от целия отбор, организацията на клуба и не на последно място страхотните фенове, които винаги ни подкрепяха! Пожелавам ви успех и този отбор ще остане завинаги в сърцето ми!

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