Девойките на България напред на ЕП по плажен хандбал

Момичетата на България продължават напред на Европейското първенство по плажен хандбал за юноши и девойки до 17 години в Загреб (Хърватия).

След двата трудни мача с фаворитите Германия и Франция, вчера България първо се наложи с 2:1 (24:25, 22:16, 7:6) над Швейцария в третия си мач в Група А. Швейцарките взеха първата част със "златен" гол, но след това младите "лъвици" успяха да направят обрат. Със 100% ефективност и решаващо попадение при шутаут-а, Мартина Тодорова реализира 19 точки за успеха, по 14 добавиха Нася Асенова и Даная Минчева.

Победа и три загуби за България на ЕП по плажен хандбал за юноши и девойки

След това българските момичета постигнаха втора победа в рамките на деня и се класираха за основната фаза на шампионата като трети отбор от Група А. След успеха срещу Швейцария наобед, "лъвици" надиграха със същия резултат и състава на Сърбия - 2:1 (22:20, 16:18, 6:4). С 11 попадения Даная Минчева реализира 22 точки за успеха. Мартина Тодорова завърши с 15.

Така България продължава в Група А на основната фаза и ще премери сили със съставите на Унгария, Норвегия и Швеция. Първите два двубоя са днес (3 юли) съответно от 13,00 и 21,00 часа българско време.

От друга страна юношите на България загубиха с шутаут третия си мач от груповата фаза на турнира. Българският състав допусна обрат и отстъпи на Румъния с 1:2 (22:18, 22:25, 6:9), след като спечели първата част. Владимир Атанасов реализира 18 точки, с 14 завърши Атанас Найденов.

Снимки: EHF/kolektiff

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