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Плевен ще бъде домакин на държавен личен и отборен шампионат по колоездене MAXXIS CUP 2026

  • 2 юли 2026 | 15:53
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Плевен ще бъде домакин на държавен личен и отборен шампионат по колоездене MAXXIS CUP 2026

Състезателното БМХ трасе в град Плевен отново ще бъде домакин на интригуващи гонки. На 4 юли, събота, ще се състои третия кръг на държавен личен и отборен шампионат MAXXIS CUP 2026, съобщи за БТА Боби Крумов от колоездачен клуб "Кайлъка Райдърс Плевен".

Крумов заяви, че в състезанието може да се участва с всякакъв велосипед - BMX, MTB, Pump Track, Push Bike.

Категориите са: Push Bike (деца от 4 до 7 години); BMX Деца 20" (деца от 4 до 7/ от 8 до 12 и 13 - 17 години); Смесени велосипеди (деца от 4 до 7/ от 8 до 12 и 13 - 17 години); Мъже BMX 20″ (17+ / 40+ ветерани); Жени BMX 20″ (17+) и Мъже/Жени смесени (17+ / 40+ ветерани).

Състезателният ден ще започне в 8:00 часа с регистрация на участниците и определяне на стартовите номера. След това ще се направи инспекция на трасето и ще се състои техническа конференция. От 9:30 до 13:30 часа е времето за тренировки и тренировки със стартова решетка за мъже и ветерани.

Квалификациите и финалите предстоят от 14:00 до 17:00 часа. На призьорите ще бъдат връчени медали, а участниците в състезателния ВМХ ще съберат точки за националния шампионат. По време на събитието ще съдийстват лицензирани съдии от Българската федерация по колоездене.

Боби Крумов уточни, че задължителната екипировка е: каска (препоръчително с подбрадник), наколенки, ръкавици с цели пръсти, блуза/джърси с дълъг ръкав. Препоръчителна екипировка: очила/маска, броня за врат, налакътници.

Такса за участие няма. Записването за участие става ТУК. Организатор е КК "Кайлъка Райдърс Плевен", под егидата на Българската федерация по колоездене. Събитието е с подкрепата на Община Плевен и Туристическо дружество "Кайлъшка долина".

Боби Крумов каза още, че се надява атмосферните условия да са добри, да не вали, за да не се наложи състезанието да бъде отложено.

В началото на юни в Плевен се състоя надпревара за Maxxis Race BMX Cup. Първият кръг трябваше да се състои в средата на май, но беше отложен заради лоши метеорологични условия.

През юли миналата година в Плевен излъчиха първите държавни шампиони по състезателен БМХ в историята на българското колоездене.

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