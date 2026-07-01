Победа и три загуби за България на ЕП по плажен хандбал за юноши и девойки

Националните отбори на България записаха победа и три загуби в първия ден на Европейското първенство по плажен хандбал за юноши и девойки до 17 години в Загреб (Хърватия).

Първо българските момчета бяха близо до това да изненадат домакините от Хърватия в първата част, но в крайна сметка отстъпиха с 0:2 (22:24, 16:28). Тази вечер, обаче, юношите на България надиграха тима на Полша с 2:0 (24:22, 20:18). Атанас Найденов със 100% ефективност (7 от 7) реализира 14 точки за победата, 12 добави Ивайло Тенев, с 11 завърши Владимир Атанасов.

От друга страна момичетата на България отстъпиха на 4-ия от предходното Европейско първенство Германия с 0:2 (8:24, 16:26) в първия си мач. След това българските девойки допуснаха втора загуба, този път от бронзовия медалист на предходното Европейско първенство Франция с 0:2 (14:27, 18:27). Даная Минчева отбеляза 14 точки в срещата.

Утре (2 юли) юношите на България излизат за третия си мач в групата срещу Румъния от 14,00 часа българско време. Девойките пък ще играят първо от 13,00 часа със Швейцария, а след това от 20,00 часа със Сърбия.

БФХ

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