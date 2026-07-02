Министър Керязов: Тотото работи добре, към момента не се предвижда смяна на изпълнителния директор

Беше поставена задача 10% намаление на бюджета на всяко едно ведомство. Имаме съгласието нашият бюджет да бъде намален само с 5%. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

"В последните два месеца спортният тотализатор реализира по-добри приходи, това ще бъде компенсирано, така че нашият бюджет ще бъде леко завишен спрямо предходната година. За последните два месеца има индикация за 5 млн. по-добри приходи спрямо предходната година", посочи още министър Керязов.

По думите му към момента не се предвижда смяна на изпълнителния директор на спортният тотализатор. И допълни, че ММС е спряло поръчка за автомобили за тотализатора за 2 млн. евро.

"Със сигурност имат нужда от нови автомобили, но това не е най-необходимото. Мисля да преразгледаме ползването на служебни автомобили. Да има по-голям контрол как се употребяват, как се плаща - не само закупуването на нови автомобили, но и контрола за поддръжка и кой ги използва и по какъв начин", добави той.

"Натрупаните проблеми във федерациите са ясни. Проблемите са от различно естество. Трябва да се извършат промените в Закона. Доста неща трябва да се променят. Да има някаква устойчивост и спокойствие за спортистите. В България има 111 федерации с около 5000 клуба. Винаги се радваме да имаме повече клубове", сподели още той.

Проблемите в шаха

Министър Керязов обсъди и проблемите в шаха. У нас функционират две федерации, а това поставя под въпрос участието на родни шахматисти в международни турнири.

"Шахът има две федерации, едната има лиценз от ММС, другата има от ФИДЕ. Проведохме няколко срещи, всички искат този проблем да бъде прекратен. Изпратил съм писмо до представител на ФИДЕ. Наистина вярвам, че този проблем ще бъде решен в най-скоро време и състезателите ни ще участват на Олимпиадата+.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google