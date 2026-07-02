Министър Керязов: В Зимния дворец няма лед, а търговци ползват обекти без да плащат наеми

Министерството на младежта и спорта ще ревизира всички договори на частни фирми, които използват спортните обекти в страната. Това заяви в предаването "Тази сутрин" министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Той разкри, че е направил изненадваща проверка и е останал разочарован от условията.

Също така Керязов е категоричен, че спортните обекти у нас трябва да приличат на такива, за да привличат повече спортисти.

Без лед

"Проверката я направих самостоятелно, без да уведомявам кого и да било. Притесни ме, че в "Зимния дворец" няма лед - в голямата зала, в малката зала, абсолютно никъде. Не знам дали се извършва профилактика или аз попаднах на такъв ден, но това е факт! Не се опитах да разбера, защото това беше достатъчно за мен. Меко казано състоянието е стряскащо още отвън. Не е нужно да влизате вътре, за да си направите изводите. Не може да има толкова търговски площи и никъде да не виждаме тази сграда каква е. По-скоро прилича на казино, отколкото на "Зимен дворец", заяви министърът.

Той коментира и състоянието на спортните бази у нас.

"В базите заварихме състояние, което е недопустимо и предизвика много въпроси - защо се е стигнало до тук, кой носи отговорност и кой е настанен в тях. От тук нататък важното е как ще бъдат управлявани тези бази. Базата на стадион Септември има няколко спортни клуба - лека атлетика, баскетбол, волейбол, има и бокс. Но базите са изключително амортизирани, за санитарните помещения - не искам да коментирам тяхното състояние. Заварихме търговски обекти, които нямат сключени договори с ММС, нямат плащани наеми и това е в продължение на години, обяви министър Керязов.

"Моето посещение беше във връзка с тенис корт, но забелязахме, че там има автосервиз, който не си плаща наема. Има паркинг, който също не плаща наем, има голям картинг клуб - също няма плащане към министерството. За мен е важно, че обектите не си плащат наемите, отговорно е пряко министерството на младежта и спорта. Според мен тези хора неправомерно използват имот, който е на ММС", заяви още министър Керязов. По думите му обектът функционира около 7-8 години. И добави: "Разпоредил съм да се види токът, който консумират дали ММС не го плаща".

“Нямам нищо против частните инвеститори, в която и да е спортна база. Приветствам всяка една инвестиция от всеки, който иска да наема помещения във всяка една спортна база. Но е много важно да се знае, че това е спортен обект и там има спорт. Преди всичко трябва да бъде защитен интересът на спортните клубове, които са там. Този обект е направен да се използва за спорт, а не за забавление. Имаме план да изкараме от спортните бази всеки един, който се занимава с нещо неправомерно и не в интерес на спорта и на държавната собственост. Този обект е на всички граждани и те трябва да знаят как се стопанисва. Ще бъдат преразгледани всички договори на всички, които се помещават в национални спортни имоти", добави той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google