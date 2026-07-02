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Министър Енчо Керязов награди спортистите със синдром на Даун

  • 2 юли 2026 | 12:46
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Министър Енчо Керязов награди спортистите със синдром на Даун

„Показахте ни колко силна воля имате и дадохте страхотен пример на цялото общество. Надявам се да сте доволни от постигнатото. Пожелавам ви още много успехи. Продължавайте да вдъхновявате и да обединявате хората“. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на награждаването на българските представители на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун.

На шампионата, който се проведе в София, нашите състезатели завоюваха общо 27 медала - 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

Министър Керязов благодари на треньорите и родителите на състезателите за всеотдайността, подкрепата и грижите, които ежедневно полагат, за да могат младите атлети да развиват своя потенциал.

Той поздрави и председателя на Федерация адаптирана физическа активност България Слав Петков за отличната организация на шампионата. „Вие показахте как трябва да се работи и че когато хората са обединени, могат да бъдат постигнати големи резултати“, каза министър Керязов.

В знак на благодарност за подкрепата и доверието Слав Петков връчи на министър Керязов комплект медали от шампионата.

„Щастливи сме от постигнатото. Тези деца показаха колко много обичат спорта. Благодаря ви, че бяхте до нас и ни подадохте ръка“, каза Петков.

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