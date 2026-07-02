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  3. Обиколката на Франция може да започне от Берлин през 2029-а

Обиколката на Франция може да започне от Берлин през 2029-а

  • 2 юли 2026 | 15:38
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Обиколката на Франция може да започне от Берлин през 2029-а

Директорът на Обиколката на Франция Кристиан Прюдом заяви, че остава отворен към идеята най-голямото колоездачно състезание в света да започне в Берлин през 2029 година.

"Напълно отворен съм към идеята за домакинство на Германия. Предложението е със символно значение, тъй като ще съвпадне с отбелязването на 40 години от падането на Берлинската стена. Това бе едно от най-важните събития на нашето време. За мен Европа започва с приятелството между Франция и Германия", каза Прюдом пред вестник Франкфуртер Рундшау.

Тур дьо Франс има практиката да прави изнесени стартове приблизително през година. В събота ще бъде даде старт на 113-ото издание на състезанието в Барселона, а първите три етапа ще бъдат на територията на Испания.

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