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Камило Плачи: Вярвам, че България може да се класира за финалите

  • 2 юли 2026 | 19:04
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Бившият селекционер на мъжкия национален отбор на България - италианецът Камило Плачи, беше особено любезен да отговори на няколко въпроса, свързани с представянето на "лъвовете" до този момента в Лигата на нациите.

България е на 8-а позиция във VNL след втората седмица
България е на 8-а позиция във VNL след втората седмица

- Какви са впечатленията ви от българския национален отбор през първите две седмици на VNL?

- Впечатленията ми от отбора през първите две седмици са положителни. Редуваха се важни мачове и други по-малко хубави. Но особено първите няколко седмици са от решаващо значение за стартирането на отбора, нали? Когато става въпрос за оправяне на игровите системи, организиране на играта, придаване на добър ритъм на играчите и интегриране на нови играчи. Така че единственото, което остава, е класиране за финалната осмица. България определено е сред отборите, които могат да се стремят към класиране.

- Кои според вас са силните страни на отбора?

- Според мен България има силни страни в атаката и сервиса, които са на високо ниво и в съвременния волейбол те са много важни основи.

- Къде смятате, че България има най-широко поле за подобрение?

- Отборът може да се подобри и има място за подобрение в блокирането, защото притежава техническите качества. Със сигурност подобрение може да има и в посрещане и по-специално в системата за посрещане. Със сигурност ще имат времето и способността да подобрят и организират по-добре тези два основни аспекта.

Алекс Николов е реализатор №1 в Лигата на нациите със 194 точки
Алекс Николов е реализатор №1 в Лигата на нациите със 194 точки

- Смятате ли, че в определени моменти твърде много се разчита в атака на Алекс Николов?

- Алекс Николов е един от най-добрите нападатели в света, така че е нормално разпределителят често да разчита на най-силния играч в атака. Това е ситуацията, в която един отбор разчита много на страхотен нападател, най-важните топки да отиват при него. Досега, обаче, той е показал, че това може да бъде чудесно решение. Очевидно е, че други отбори, които нямат толкова силни нападатели като Алекс, имат по-балансирано разпределение на атаките.

- Какво различава отбора сега от този, с който вие работихте през 2012–2014 година?

- Разликата с отбора, който тренирах, е голяма, защото за десет години волейболът се промени по отношение на мощност, физическа сила, скорост и сервиране. Мисля, че отборът от онези години имаше баланс във всички елементи - атака, блокиране, защита и организация на посрещането. Да кажем, че беше завършен отбор. Всъщност многото четвърти места, които постигнахме на Олимпийските игри, в Лигата и на европейските първенства, показаха, че имаше постоянство в играта ни. Липсваше ни медал. Постигнахме много четвърти места, мисля, че България беше балансиран отбор, но без ключов нападател, какъвто е Алекс Николов в момента.

- Ще успее ли България да се класира на финалите в Китай, след като в последната седмица среща Полша, Китай, САЩ и Франция?

- Вярвам, че България може да се класира за финалите в Китай. Те повишават нивото си на игра и имат всички шансове. Много съм привързан към българския национален отбор. Работих шест години с него, както и две години в Хебър, така че важна част от спортния ми живот мина в България. Много съм привързан към националния отбор, българската федерация и българските фенове, на които изпращам голямо "Здравейте" и още веднъж най-добри пожелания.

Volleyball Explained

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