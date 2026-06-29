България е на 8-а позиция във VNL след втората седмица

Световните вицешампиони от България заемат 8-ата позиция във временното класиране на Лигата на нациите, след като бяха изиграни двубоите от втората седмица.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини имат в актива си 14 точки след 5 победи и 3 загуби и геймова разлика 18:15.

Лидер е Япония с 20 точки и 8 победи от 8 мача.

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Второто място е за САЩ с 19 точки (6 победи, 2 загуби).

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Трети е лидерът в световната ранглиста Полша със 17 точки (6 победи, 2 загуби).

В третата седмица на VNL България ще срещне последователно Полша, Китай САЩ и Франция на турнира в Чикаго (САЩ).

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