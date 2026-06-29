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  3. Алекс Николов е реализатор №1 в Лигата на нациите със 194 точки

Алекс Николов е реализатор №1 в Лигата на нациите със 194 точки

  • 29 юни 2026 | 11:15
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Българският национал Александър Николов продължава да оглавява класацията за най-добър реализатор в Лигата на нациите след края на втората състезателна седмица.

Той има на сметката си 194 точки в 8 изиграни мача.

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В срещите от втората седмица Николов добави 98 точки към актива си, което се оказа достатъчно, за да запази лидерската си позиция в надпреварата за реализаторския приз.

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Само на една точка зад него е белгийският диагонал Фере Регерс със 193 точки.

Той отбеляза впечатляващите 116 точки през втората седмица, а неговите 38 точки в мача срещу Китай (3:1) се превърнаха във второто най-добро постижение в историята на турнира.

Рекордът остава притежание на Нимир Абдел-Азиз, който записа 43 точки срещу Франция през 2021 г.

В челната петица на най-резултатните играчи влизат още японският посрещач Ран Такахаши (159), словенският универсален състезател Ник Муянович (139) и диагоналът на Турция Адис Лагумджия (134).

По среден брой точки на гейм Николов също е начело с 5,88, следван плътно от Регерс с 5,85. Трети е американският диагонал Джак Хайнс с 4,64.

При блокировачите лидерството си запазва канадецът Джаксън Хоу с 34 точки. Турският център Бедирхан Бюлбюл има 23 блока, а украинският му колега Юрий Семенюк е с 22.

Украинският посрещач Дмитро Янчук остава най-добрият изпълнител на сервис в турнира с 16 аса. С по 13 директни точки от начален удар са Такахаши и Лагумджия.

В класацията за най-добро посрещане (процент позитивно) начело са трима либера – иранецът Мохамедреза Хазрат (61%), бразилецът Майке (60%) и полякът Максимилиан Гранечни (59%).

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