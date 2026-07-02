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Терънс Крауфорд: Бих се бил с Конър Макгрегър за 200 милиона долара

  • 2 юли 2026 | 18:24
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Терънс Крауфорд: Бих се бил с Конър Макгрегър за 200 милиона долара

Терънс Крауфорд отговори на твърдението на Конър Макгрегър, че е имало оферта от 200 милиона долара за двубой помежду им. Според боксовата легенда, той никога не е получавал сериозно предложение за мач срещу ирландската ММА звезда.

Следващия уикенд Конър Макгрегър ще направи дългоочакваното си завръщане в клетката, когато ще се изправи в реванш срещу Макс Холоуей в главното събитие на UFC 329 в Лас Вегас. Това е първият двубой на Макгрегър от пет години насам и по този повод ирландецът прави множество медийни изяви. Преди няколко седмици, докато промотираше битката, Макгрегър заяви, че Турки Ал-Шейх е предложил на него и на непобедения боксьор Терънс Крауфорд 200 милиона долара за два мача – един по правилата на бокса и един по тези на ММА, но Крауфорд е отказал.

Крауфорд обаче си спомня нещата по различен начин.

„Това беше лъжа“, заяви боксьорът от Небраска пред „Яху Спортс“. „Пълна измислица. Никога не е имало оферта за 200 милиона долара. Попитаха ме дали бих го направил и аз им казах: „Няма да ме риташ, Конър“. Говорихме по „Фейстайм“ и наистина му казах това. Но не са казвали: „Хей, имаш 200 милиона долара. Ще се биеш с него в бокса и в ММА“. Такъв случай никога не е имало. Ако ми беше казано, бих могъл да кажа, че е имало оферта, но ако нищо не ми е представено, не мога да кажа какво е какво. В главата ми той си измисля числа“, добави боксьорът.

Вместо това Крауфорд продължи с боксовата си кариера, утвърждавайки се като може би най-добрия боксьор на своето поколение и един от най-великите за всички времена, оттегляйки се от спорта като най-добрия боец в света, независимо от категорията. Поглеждайки назад обаче, Крауфорд, който има известен опит в граплинга от младежките си години в борбата, казва, че ако някога е била направена реална оферта за тази сума, той би я приел.

„Бих го направил. Защо да не го направя?“, каза Кроуфорд. „Сега не ми е нужно. Тогава щеше да е добра сделка. В момента, в който се намирам, не ми е нужно да го правя. Намирам се на различен етап от живота си, в който не се налага да приемам такива битки. Тогава вероятно щях да я приема. Щях да кажа: „Добре, да го направим.“

„Конър не е най-добрият борец. Не казвам, че и аз съм най-добрият борец, но знам, че в стойка ще е нужен само един добър удар и ще го приспя. Той ще се опита да ме рита и да прави събаряния, а ние просто ще правим това, което правим“, коментира Кроуфорд.

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„Щастливо пенсиониран съм и не виждам как ще се завърна“, заяви Кроуфорд. „Приключих окончателно.“

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