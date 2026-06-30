Очаквайте на живо: Григор срещу австралиеца Суини

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров започва днес участието си на "Уимбълдън". Полуфиналистът от 2014 година, който получи "уайлд кард" за основната схема от организаторите, ще премери сили с австралийския квалификант Дейн Суини, №127 в ранглистата на ATP. Това ще бъде първи двубой между двамата.

Григор се изправя срещу Суини на Корт №18. Преди тях на корта е двубоят между руснака Карен Хачанов и британския квалификант Били Харис, а след края на тази среща ще дойде време и за мача на Димитров.

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