Позорната трагедия след САЩ '94: от мечтата за Милан до 6 смъртоносни изстрела

Звукът от звънящ телефон стресна Сантяго Ескобар. Беше 2 юли 1994 г., 2 часа сутринта, в Лас Вегас, Невада, където Сантяго — по-големият брат на защитника на националния отбор на Колумбия Андрес Ескобар — беше на почивка с голяма част от най-близкото си семейство. Семейство Ескобар бяха планирали да обиколят Съединените щати, докато следят Андрес и смятаната за един от фаворитите на Световното първенство Колумбия в дългия им път през елиминационната фаза. Когато Колумбия отпадна още в групите, летните семейни планове се промениха внезапно.

Сантяго, утвърден полузащитник, който наскоро се беше оттеглил след 13-годишна професионална кариера, беше в Лас Вегас заедно с баща си Дарио, няколко свои братя и сестри и други роднини. Андрес също трябваше да бъде там, но вместо това се върна в родния си град Меделин, въпреки настояването на Сантяго да остане със семейството. Памела Каскардо, тогавашната годеница на Андрес, завършваше дентална медицина в Меделин и това също повлия на решението му да се прибере.

След като започна като титуляр във всеки мач на Колумбия на Световното първенство през 1990 г., когато страната за първи път премина груповата фаза, трансфер в европейския футбол се превърна в реална възможност. Преди Световното първенство през 1994 г. европейският шампион Милан беше набелязал Андрес като потенциален наследник на легендарния си централен защитник Франко Барези. Италианецът е смятан за един от най-великите защитници в историята на футбола. Но последвалото Световно първенство се оказа провал за Колумбия.

Андрес си отбеляза автогол срещу САЩ на 22 юни във втория мач на Колумбия — попадение, което допринесе за унизителната загуба с 1:2. Резултатът дойде след поражение с 1:3 от Румъния.

„Беше наистина тежко за нас като семейство“, казва Сантяго пред The Athletic от дома си в Меделин, „защото бяхме там, на стадиона, и беше толкова болезнено да видим Андрес на земята така, хванал се за главата.“

Автоголът не просто разби надеждите на Колумбия на Световното първенство. Заради мащаба на събитието Андрес почувства, че очакваният му трансфер в италианския гранд ще пропадне. Веднага след загубата Андрес разговаря със Сантяго в хотела на колумбийския отбор.

„Искаше да направи страхотно Световно първенство, защото трябваше да бъде заместникът на Франко Барези в Милан“, казва Сантяго. „Когато си вкара този автогол, ми каза: "Никога в живота си не бях си отбелязвал автогол и трябваше да го направя точно по средата на Световно първенство". Това го съсипа. Беше съкрушен. Казах му да забрави за това. "Милан те наблюдават от година-две. Те не те подписват заради един или два мача". А Андрес ми отговори, че вече няма да ме вземат.“

🇨🇴 La historia más oscura del fútbol colombiano: en 1994, la Selección Colombia jugó el Mundial amenazada de muerte por capos del narcotráfico y las apuestas ilegales. Un autogol de Andrés Escobar le costó la vida. Pocos días después de regresar a su país, fue asesinado a tiros… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 2, 2026

Сантяго и семейство Ескобар бяха на „Роуз Боул“ в онзи юнски ден. Това беше мач, който Колумбия задължително трябваше да спечели. Но никой извън лагера на отбора не знаеше за допълнителното напрежение, под което се намираха колумбийските футболисти. Полузащитникът Габриел Гомес и селекционерът Франсиско Матурана бяха получили смъртни заплахи часове преди мача. След това тези заплахи се появиха на телевизорите в хотелските стаи на всеки член на отбора. А ден по-рано по-големият брат на титулярния десен бек Луис Ерера беше загинал в автомобилна катастрофа в Колумбия.

През предходното десетилетие страната се бореше с война между държавата и множеството нарко-терористични картели. Най-могъщата и жестока групировка беше ръководена от Пабло Ескобар, лидер на картела Меделин. Наркобаронът беше причинил хаос в Колумбия чрез целенасочени политически убийства, международен трафик на наркотици, отвличания и изнудване. И въпреки смъртта на Пабло Ескобар през декември 1993 г. — убит от специализирано звено на колумбийската полиция — националният отбор, символ на надеждата, не можеше да избяга от мрака, който той беше оставил след себе си.

„Преди и след мача срещу Съединените щати Андрес не ми каза нищо за тези неща“, казва Сантяго за заплахите.

Победата с 2:0 срещу Швейцария в последния им мач сложи край на това, което трябваше да бъде исторически турнир. Наречете го интуиция или вътрешно усещане, но Сантяго смяташе, че е най-добре Андрес поне временно да избегне общественото и медийното внимание, което очакваше колумбийските играчи у дома.

Tomorrow marks 32 years since the killing of Andres Escobar following an own goal the then-Colombia defender scored at the 1994 World Cup.



His brother Santiago wants him to be remembered for more than that.



In an exclusive interview with @FelipeCar, he speaks about his… pic.twitter.com/PXzkDCXjWl — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 1, 2026

Никой не можеше да предвиди трагедията, която последва.

„Казах на Андрес: "Не се връщай в Колумбия", казва Сантяго. „Остани тук с всички нас и нека Памела дойде при теб. А той ми каза: "Не, трябва да отида в Колумбия, да се изправя срещу нещата и да кажа на Памела, че трябва да пътуваме заедно". Той никога не си е представял, че ще му направят нещо такова.“

Телефонното обаждане в 2 часа сутринта беше началото на това, което Сантяго описва като най-лошия ден в живота си. Гомес беше част от тесен кръг хора, които знаеха, че семейство Ескобар са в Лас Вегас. Той се свързал с хотела им.

„Каза ни: "Убиха Андрес", казва Сантяго. „Както можете да си представите, настъпи хаос.“

Сантяго и семейството му, в състояние на шок, се качили на полет от Лас Вегас до Хюстън в 6 сутринта. Оттам взели друг полет до Маями, а след това още един до Меделин, докато дезинформацията за мотива зад убийството се разпространявала из Колумбия и по света. Това било мъчително завръщане към мястото на немислимото престъпление.

'Life doesn't end here’



Remembering the great 🇨🇴Andres Escobar, whose life was tragically cut short after the 1994 #WorldCup



Full video👉https://t.co/m73LpUmQzr pic.twitter.com/yWPO9QMEOo — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 31, 2018

„Тези картини от Лас Вегас никога не са ме напускали“, казва Сантяго. „Това беше най-тежкият момент в живота ми заради всичко, което преживях с Андрес, и заради начина, по който го убиха. Той просто не заслужаваше да умре така.“

Досега Сантяго не е говорил публично за убийството на брат си с толкова подробности. Изминали са 32 болезнени години от онзи момент — момент, който шокира света и насочи прожекторите към най-мрачната част от колумбийското общество. Това лято Световното първенство се завърна в САЩ и отново Колумбия влезе в турнира с очаквания да впечатли.

Сантяго признава, че това буди у него смесени чувства. Странно е, казва той, да отделиш в съзнанието си вълнението от Световното първенство от усещането за скръб, с което продължава да живее. Андрес щеше да навърши 59 години на 13 март тази година. Беше на 27 в деня, когато беше убит.

„На онова Световно първенство през 1994 г. Андрес си вкара автогол, после се върна в Меделин и загуби живота си“, казва Сантяго. „За мен това е време за спомен.“

Шест изстрела от пистолет от непосредствена близост убиват Андрес, докато седи на шофьорското място в своя син Honda Civic. Той се е бил върнал в Колумбия само четири дни по-рано. Разкази на очевидци пред колумбийското издание El Tiempo по онова време сочат, че Андрес е бил в добро настроение през цялата вечер. Преди да влезе в местния нощен клуб „Падова“, Андрес е бил посрещнат с обич от минувачи, много от които фенове на клубния му отбор Атлетико Насионал.

Той раздал автографи на персонала на едно от местата, където спрял, и разговарял непринудено с други посетители за Световното първенство. Бил придружен от близките си приятели Едуардо Рохо и Хуан Хайро Галеано, както и от техните партньорки. Годеницата му Памела решила да остане вкъщи тази вечер. В ретроспекция Сантяго си спомня един ясен предупредителен знак, предшестващ убийството на брат му.

David Baddiel makes a joke about Colombia as a guest on BBC’s World Cup ‘94 coverage, which Bob Wilson seems keen to shut down. In light of what happened to Andres Escobar shortly afterwards, that exchange has aged rather awkwardly.



It seems Bob was right to exercise some… pic.twitter.com/TvCwLc7mGX — When Football Was Better (@FootballInT80s) June 22, 2026

„Следобеда на 2 юли, в 16:00 часа, Андрес се обади на Галеано, обади се на Едуардо Рохо и се обади на Хуан Карлос Вилегас — трима приятели на Андрес и мои приятели“, спомня си Сантяго. „И им се сторило странно, че Андрес им звъни и иска да бъде с тях този ден, защото той почти никога не се обаждаше на приятелите си. Нямаше много свободно време заради футбола.“

Сантяго продължава:

„Андрес беше изключително професионален. Той живееше за професията. Придаваше достойнство на професията“, казва 62-годишният Сантяго. „Грижеше се за себе си, защото знаеше, че животът на един футболист е различен от този на всеки друг човек.

Андрес не беше човек, който излиза. За съжаление, в деня, в който загуби живота си, беше на място, на което не беше нужно да бъде. Но беше във ваканция. Когато беше в сезон с Атлетико Насионал или с националния отбор на Колумбия, Андрес не излизаше. Андрес не пиеше, не ходеше по нощни клубове.“

Кварталът в Меделин, където беше израснал, трябваше да му послужи като убежище, преди да се присъедини отново към семейството си в САЩ. Трагично, именно тази среда създала у Андрес измамно чувство за сигурност. Приятелската атмосфера в „Падова“ продължила до ранните сутрешни часове. Андрес никога не се почувствал застрашен, докато някой не извикал: „Поздравления за онзи велик автогол!“, когато напускал нощния клуб.

Андрес излязъл от заведението с Рохо и съпругата му и се насочил към автомобила си. Към него се приближили Сантяго Гайон Енао и Педро Гайон Енао — братя, известни наркотрафиканти в Меделин. Те му се подиграли, нарекли го с хомофобска обида и, според Рохо, хванали Андрес за задните части — както е описано в отличения с награди документален филм на ESPN от 2010 г. „Двамата Ескобар“.

Обикновено сдържан и невъзмутим, бесният Андрес отишъл до колата си с намерение да си тръгне, но след това се върнал с автомобила към групата, която го била нападнала словесно. От шофьорското място Андрес ги помолил за уважение. Сякаш от нищото, прозвучали шест изстрела. Умберто Муньос Кастро, личният бодигард на братята Гайон, признал за убийството. Осъден бил на 43 години затвор, но излежал само 11. Братята Гайон прекарали 15 месеца в затвора като съучастници в убийството.

„Когато излизаше от този нощен клуб, тогава започнаха словесните обиди. После, седнал в колата си, беше прострелян“, казва Сантяго. „Предвид колко много хората обичаха Андрес, той никога не би могъл да си представи, че ще стане жертва на такова подло нападение като това, което извършиха срещу него.“

Този февруари Сантяго Гайон беше застрелян и убит в ресторант в Мексико.

„Това не ме трогва“, казва Сантяго Ескобар. „Защото, ако това връщаше Андрес, добре, но не го връща. Единственото, което има значение за мен, е Андрес и колко много ни липсва, вредата, която му беше нанесена. Ничия смърт няма да върне Андрес. Нищо от това не ме прави щастлив.“

През 1985 г. Сантяго Ескобар се наслаждаваше на върха на собствената си професионална кариера в Колумбия. Той беше техничен полузащитник „от едното наказателно поле до другото“ и играеше за Атлетико Насионал — южноамерикански гранд през 80-те години. По това време Андрес беше слабоват тийнейджър с мечти да последва стъпките на брат си. Един следобед Сантяго поканил няколко свои съотборници в дома на семейство Ескобар за обяд. Докато играчите разговаряли и се наслаждавали на свободния си следобед, любопитният Андрес, тогава 18-годишен, надничал през кухненския прозорец — твърде срамежлив, за да се включи в разговора.

Сантяго помни този момент ярко.

„Влез, влез, казах му. Ще те запозная със съотборниците си“, разказва Сантяго. „Така го представих, а след като обядвахме и те си тръгнаха, Андрес ме попита: "Хей, Шанти" — така ме наричаше — "Мислиш ли, че някога ще мога да стана професионален футболист?" Казах му: "В деня, в който имаш дисциплина, отдаденост, промениш храненето си и започнеш да ходиш във фитнеса". Дадох му няколко насоки, а той ми каза: "Това ще направя".

Само година по-късно този свенлив тийнейджър направил професионалния си дебют с Насионал. Три години по-късно записал първия си мач за мъжкия национален отбор на Колумбия и спечелил Копа Либертадорес през 1988 г. — южноамериканския еквивалент на Шампионската лига/Купата на европейските шампиони — за първи път в историята, когато колумбийски клуб вдигнал трофея. Бързият му възход бил безпрецедентен.

„Започна да ходи на фитнес, да се храни добре, да моли майка ни да промени диетата му“, казва Сантяго. „Говори с диетолог и след още две-три години Андрес се превърна в откритие, а всички ме питаха: ‘Откъде се появи Андрес? Кой е този играч?’“

Сантяго се смее, когато си спомня как хората виждали Андрес и го наричали брат на професионален футболист. Това бързо се променило, щом Андрес започнал собствената си кариера.

„Когато Андрес стана известен, вече беше: "Ето го Сачи, братът на Андрес", казва Сантяго. „Започнаха да ме разпознават повече заради това, отколкото заради самия мен, нали разбираш? Постоянно се шегувахме с това.“

Братята Ескобар се изправили един срещу друг в различни отбори в първа дивизия на Колумбия за първи път през 1991 г. Сантяго бил подписал с базирания в Богота Мийонариос и се изправил срещу Насионал на Андрес в Меделин. Старши треньорът на Сантяго го предупредил, че ако позволи на малкия си брат да му вкара гол от статично положение, ще бъде оставен на пейката. Познавайки състезателния характер на брат си, Сантяго подкачал Андрес през целия мач.

„Казах му: "Не ми вкарвай от корнери. Треньорът ще ме остави на пейката", казва Сантяго. „А той ми отвърна: "Аз играя сериозно! Ще ти вкарам".

При всяко статично положение, особено при корнери в полза на Насионал, Андрес сякаш вдигал интензитета.

„Тичаше из цялото наказателно поле, опитвайки се да ми вкара. Има снимки, на които го дърпам за фланелката вътре в пеналта“, добавя Сантяго. „Никога не му позволих да ми вкара. Никога. Но ако зависеше от него, щеше да ми вкара всякакъв вид гол, защото аз защитавах своето, а той защитаваше своето.“

Сантяго описва брат си като обичан брат, чичо и ученик на играта. Той също така бил умел автор, който се интересувал от журналистика. По време на Световното първенство през 1994 г. Андрес бил гост-колумнист в най-известния вестник на Колумбия — El Tiempo. Последната му колонка била публикувана на 29 юни, три дни преди смъртта му. Нейният смразяващ финал отеква и днес.

„След толкова много обрати причините за този провал на Световното първенство постепенно започват да стават ясни. Липсваха ни твърдост и устрем. Въпрос на чест е да признаем, че нямахме необходимия тласък в трудните моменти, пред които турнирът ни изправи. Това беше много болезнено преживяване, което е просто призив към здрав разум, към размисъл и към това да не хвърляме с лека ръка мнения, опитвайки се да анализираме цял седемгодишен процес въз основа на един-единствен момент на поражение. Но, моля ви, нека запазим уважение. Изпращам голяма прегръдка на всички. Това беше феноменална, рядка възможност и преживяване, каквито никога не бях усещал в живота си. До скоро, защото животът не свършва тук.“

„Смъртта му ме удари много тежко“, казва Сантяго. „Обичах го. Исках да бъде тук по-дълго. Той си тръгна твърде рано. След 32 години все още плача за брат си и не разбирам смъртта на човек, който правеше само това, което обичаше най-много — да играе футбол, да забавлява хората, да носи радост на феновете си и да дава всичко за страната си, за града си.“

Сантяго е преборил рак на простатата, но болестта преждевременно е сложила край на треньорската му кариера. Той е водил отбори от първа дивизия във Венецуела, Боливия, Еквадор, Чили и Колумбия, включително два пъти Насионал. В момента преминава химиотерапия, след като рядък злокачествен тумор е бил отстранен от апендикса му. Ракът отнема живота на майката на Сантяго и Андрес — Беатрис — през 1985 г. Миналата година по-голямата им сестра Мария Естер почина от рак на 64 години. Тя беше говорителят на семейството след убийството на Андрес.

„Смъртта ѝ наистина беше много, много тежка, защото и тя почина млада“, казва Сантяго. „Като включим Андрес, загубих още трима братя и сестри. Имах петима братя и сестри, а ми остана един брат. Бяхме седем души, заедно с родителите ми, а сега сме останали двама. И не знам кой е следващият — дали брат ми, или аз. Това зависи от Бог.“

Най-големият син на Сантяго, Мартин, поразително прилича на известния си чичо — живо напомняне за неразривната връзка между братята Ескобар. Важно е, казва Сантяго, Андрес да бъде помнен заради своята харизма и професионализъм, а не заради случилото се в нощта на 2 юли 1994 г. В целия Меделин има стенописи в чест на Андрес. Ултрасите на Насионал носят татуировки с лицето на Ескобар по ръцете, гърдите и прасците си. В дома на един от най-страстните привърженици на Насионал има импровизиран музей с няколко фланелки на Ескобар, носени в мачове.

А в квартал Белен в Меделин местни деца играят футбол на две игрища с пълни размери, над които се издига статуя на Андрес. Те никога не са го гледали как играе, но неговото име и образ са причината спортно-развлекателният център Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar да съществува за бъдещите спортисти.

„Най-голямото наследство, което можеше да остави“, казва Сантяго, „е наследството да бъдеш преди всичко безупречно човешко същество. Възпитанието, ценностите, принципите. Това е най-голямото наследство, което Андрес ни остави. Да бъдеш добър човек. Андрес все още е жив в сърцата ни. Андрес не си е отишъл, ние не сме го пуснали да си отиде.“

Материал на Фелипе Карденас на The Athletic

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Снимки: Gettyimages