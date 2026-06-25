Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое представи трето ново попълнение

Берое представи трето ново попълнение

  • 25 юни 2026 | 14:12
  • 886
  • 0
Берое представи трето ново попълнение

Берое обяви привличането на трето ново попълнение за предстоящия сезон във Втора лига. На страницата си в социалните мрежи старозагорци представиха защитника Георги Вълчев, който през миналия сезон защитава цветовете на Хебър (Пазарджик).

Берое обяви контролите
Берое обяви контролите

"Благодаря на треньора и ръководството за предоставената възможност! Идвам безкрайно амбициран и апелирам всички фенове и града за повече подкрепа и позитивизъм", заяви Вълчев.

Защитникът изигра 19 мача за Хебър през миналия сезон, като отбеляза два гола.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

От Левски: На 7 юли започва приключението "Шампионска лига"

От Левски: На 7 юли започва приключението "Шампионска лига"

  • 25 юни 2026 | 11:20
  • 1485
  • 9
Фланелки на Бербатов, Видич и Джо Харт в благотворителен търг на Фондация "Стилиян Петров"

Фланелки на Бербатов, Видич и Джо Харт в благотворителен търг на Фондация "Стилиян Петров"

  • 25 юни 2026 | 11:11
  • 729
  • 0
Арда обяви кастинг за школата си

Арда обяви кастинг за школата си

  • 25 юни 2026 | 10:56
  • 444
  • 0
Сенси към феновете: Нямам търпение да ви видя на стадиона!

Сенси към феновете: Нямам търпение да ви видя на стадиона!

  • 25 юни 2026 | 10:44
  • 5967
  • 30
Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен мач в помощ на пострадалите от катастрофата

Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен мач в помощ на пострадалите от катастрофата

  • 25 юни 2026 | 10:25
  • 1774
  • 2
Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров

Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров

  • 25 юни 2026 | 10:15
  • 797
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 4495
  • 9
Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 67692
  • 63
Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

  • 25 юни 2026 | 05:56
  • 31247
  • 13
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 7487
  • 6
Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

  • 25 юни 2026 | 01:00
  • 31780
  • 12
Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

  • 25 юни 2026 | 11:47
  • 2131
  • 2