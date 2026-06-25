Берое представи трето ново попълнение

Берое обяви привличането на трето ново попълнение за предстоящия сезон във Втора лига. На страницата си в социалните мрежи старозагорци представиха защитника Георги Вълчев, който през миналия сезон защитава цветовете на Хебър (Пазарджик).

Берое обяви контролите

"Благодаря на треньора и ръководството за предоставената възможност! Идвам безкрайно амбициран и апелирам всички фенове и града за повече подкрепа и позитивизъм", заяви Вълчев.



Защитникът изигра 19 мача за Хебър през миналия сезон, като отбеляза два гола.

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