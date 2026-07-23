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Партизан направи трансферен удар

  • 23 юли 2026 | 03:31
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Партизан направи трансферен удар

Крилото Ламар Стивънс стана второто ново попълнение на Партизан това лято. "Черно-белите" работеха в тайна и в крайна сметка успяха да привлекат американеца, който има зад гърба си солиден стаж в НБА.

Стивънс започва кариерата си през 2020 г. в редиците на Кливланд Кавалиърс. След това преминава в Бостън Селтикс, чийто екип носи през шампионския сезон, но по време на същия е разменен в Мемфис Гризлис. Това е и последният му отбор в НБА, тъй като миналото лято пристигна в Париж Баскетбол.

Американецът може да играе на позиции три и четири. Той взе участие в 23 мача за отбора от френската столица през миналия сезон. Средно записа по 19 минути с малко над 9 точки и 3 борби.

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Снимки: Gettyimages

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