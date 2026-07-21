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  4. Олимпиакос отхвърли оферта от Дубай за Томас Уолкъп

Олимпиакос отхвърли оферта от Дубай за Томас Уолкъп

  • 21 юли 2026 | 14:38
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Олимпиакос отхвърли оферта от Дубай за Томас Уолкъп

От Олимпиакос разясниха ситуацията около интереса от страна на Дубай към Томас Уолкъп.

Ръководството на гръцкия гранд потвърди, че е получило предложение за натурализирания американски гард на националния отбор на Гърция, пише Eurohoops.

"Червено-белите“"от Пирея съобщиха, че от Дубай са се свързали с тях, за да изразят интереса си към Уолкъп, като дори са отправили конкретна оферта. Предложението е било на стойност 600 000 долара, платими на два транша от по 300 000.

Европейският клубен шампион незабавно е отхвърлил офертата и подчертава, че няма какво повече да се обсъжда по темата, тъй като по случая липсва друго развитие.

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Снимки: Imago

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