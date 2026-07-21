Реал Мадрид остана без една от големите си звезди

Най-полезният играч през миналия сезон в испанското първенство Марио Хезоня е информирал Реал Мадрид, че ще напусне отбора и ще се завърне в НБА, съобщава Eurohoops, позовавайки се на журналиста Чема де Лукас.

31-годишният хърватин, който може да играе на позиции 3 и 4 като леко или тежко крило, е поредният играч, който напуска "лос бланкос" през това лято. През последните седмици клубът реши да се раздели със старши треньора Серджо Скариоло, след само един сезон, а крилото Трей Лайлс реши да се завърне в НБА с екипа на Минесота Тимбъруулвс.

ÚLTIMA HORA: Mario Hezonja ha comunicado al Real Madrid que ejecuta su cláusula y se va a la #NBA.



BREAKING: Mario Hezonja has informed Real Madrid that he is leaving for the #NBA. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 20, 2026

Сега и Хезоня, който имаше договор с Реал до лятото на 2029 година, се възползва от клаузата си за завръщане в НБА, като за последно той игра в НБА през 2020 година за Портланд Трейл Блейзърс.

С Реал Мадрид хърватинът спечели Евролигата през 2023 година, две титли на Испания, както и Купата на краля и две Суперкупи на страната. Преди това той е носил екипите на Орландо Меджик от 2015 до 2018 година, както и Ню Йорк Никс през сезон 2018/19, а в НБА има средни показатели от 6,9 точки, 3,1 борби и 1,3 асистенции в 330 мача (69 като титуляр).

Във финала на Евролигата през май, в който испанският гранд отстъпи на Олимпиакос с 85:92, Марио Хезоня отбеляза 19 точки, 5 асистенции и 4 борби.

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Снимки: Imago