Барселона има нов треньор

Словенецът Александър Секулич е новият старши треньор на испанския баскетболен гранд Барселона.

Барселона привлече бивш гард от НБА

От клуба съобщиха, че 48-годишният специалист ще сложи подписа си под контракт до 30 юни 2028 година по време на представянето си пред журналисти в близките дни.

Секулич е първият словенец, който застава на треньорския пост в Барселона. От 2020 година той е национален селекционер на страната си, а за последно работи в тима на Дубай, където обаче се задържа точно три месеца. Интересна подробност е, че през миналата седмица Дубай назначи за старши треньор Шави Паскуал, който изведе Барселона до второто място в Лига Ендеса през миналия сезон. Каталунците обаче не успяха да се класират за плейофите в Евролигата, отпадайки от френския Монако в плей-ин турнира.

В Барселона Секулич ще работи с гарда Умоджа Гибсън. Новият български национал е едно от петте нови попълнения в тима, анонсирани до момента.

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