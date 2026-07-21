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Барселона привлече бивш гард от НБА

  • 21 юли 2026 | 16:37
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Барселона привлече бивш гард от НБА

Барселона официално обяви привличането на бившия гард от НБА Стенли Умуде.

Каталунският клуб потвърди, че 27-годишният баскетболист е подписал двегодишен договор, който ще го задържи в отбора до края на сезон 2027/28. С този ход Барселона продължава да подсилва състава си преди началото на сезон 2026/27.

Високият 1.98 метра играч не беше избран в драфта на НБА през 2022 г., но прекара части от последните четири сезона в лигата. Той записа общо 49 мача от редовния сезон с екипите на Детройт Пистънс, Милуоки Бъкс и Сан Антонио Спърс.

В кариерата си в НБА Умуде има средни показатели от 3.0 точки и 1.4 борби за осем минути на мач. Най-сериозната си възможност за изява той получи с Детройт през сезон 2023/24, когато постигна по 5.3 точки и 2.1 борби средно за 13 минути на паркета.

През миналия сезон Умуде изигра два мача за Сан Антонио Спърс в НБА, преди да прекара по-голямата част от кампанията в техния филиал в G Лигата - Остин Спърс. В 42 мача там той записа средно по 17.0 точки, 4.4 борби и 1.5 асистенции при 41% успеваемост на стрелбата от игра.

За четирите си сезона в G Лигата неговите средни показатели са 16.4 точки, 5.1 борби и 1.4 асистенции за 30 минути игрово време.

През 2024 г. Умуде беше част от състава на Милуоки Бъкс, който спечели Купата на НБА, добавяйки отличие към визитката си, преди да се насочи към европейската сцена.

Наскоро Барса подписа и с новия български национал Умоджа Гибсън.

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