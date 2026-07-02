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Павликени договори шест контроли, иска още

  • 2 юли 2026 | 13:25
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Павликени договори шест контроли, иска още

Шест приятелски срещи вече са осигурени за подготовката на едноименния тим на Павликени. Търси се съперник за още един спаринг. Треньорът Димо Атанасов събира футболистите си на 15 юли. Заниманията ще се провеждат на местната база до старта на предстоящия сезон на Северозападната Трета лига.

Програмата за контролите:

22 юли: Павликени – търси се съперник

25 юли: Павликени – Спартак II (Плевен)

29 юли: ПавликениЯнтра (Полски Тръмбеш)

1 август: ПавликениАкадемик (Свищов)

5 август: ПавликениЛевски 2007 (Левски)

8 август: ПавликениЕтър U17 (Велико Търново)

15 август: ПавликениЕтър II (Велико Търново)

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