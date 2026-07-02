Павликени договори шест контроли, иска още

Шест приятелски срещи вече са осигурени за подготовката на едноименния тим на Павликени. Търси се съперник за още един спаринг. Треньорът Димо Атанасов събира футболистите си на 15 юли. Заниманията ще се провеждат на местната база до старта на предстоящия сезон на Северозападната Трета лига.

Програмата за контролите:

22 юли: Павликени – търси се съперник

25 юли: Павликени – Спартак II (Плевен)

29 юли: Павликени – Янтра (Полски Тръмбеш)

1 август: Павликени – Академик (Свищов)

5 август: Павликени – Левски 2007 (Левски)

8 август: Павликени – Етър U17 (Велико Търново)

15 август: Павликени – Етър II (Велико Търново)

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