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Гледайте на живо: Мондиал 2026, САЩ - Босна и Херцеговина
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  3. Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

  • 2 юли 2026 | 04:05
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Нападателят на Белгия Ромелу Лукаку сподели впечатленията си след победата над Сенегал с 3:2 след продължения на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Таранът на "червените дяволи" влезе като резерва и отбеляза първия гол за тима си.

„Стига с тези мачове! (смее се.) Беше напрегнато, но дадохме всичко от себе си. Изоставахме в резултата, но показахме характер. Точно това е необходимо в подобни двубои", заяви Лукаку.

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал
Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

"Този отбор на Сенегал е един от най-добрите на турнира. В техническо, физическо и тактическо отношение беше наистина трудно. Но когато усилихме пресата и започнахме да се борим за вторите топки, отборният ни дух се прояви в пълна степен и спечелихме мача", подчерта Лукаку.

"Именно такива победи ни помагат да сплотим отбора още повече“, добави белгиецът.

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Снимки: Gettyimages

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