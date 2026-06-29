Венци Стефанов: Мръсна история! Изглежда над собственика на Ботев (Пд) има чадър

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изрази учудването си, след като стана ясно, че пловдивската прокуратура отказва да разследва скандала с твърденията за опит за уреждане на срещата на "белите" с Ботев (Пловдив) от миналия сезон.

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"Не мога да си обясня как прокуратурата отказва да започне разследване, след като полицията е провела разпит за опит за уреждане на мач. Изглежда над собственика на Ботев има чадър, някакви хора със сериозно влияние. Иначе как да проумеем действието на прокуратурата да откаже да се намеси. Разпитът беше в София, явно след това случаят е прехвърлен към Пловдив.

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Това е една мръсна история. Виждате като цяло какви неща се случват в държавата - мантинелата на магистрала "Тракия" е дебела колкото вафла. Аз обаче съм сигурен, че генералът ще донесе справедливост и ще пипа здраво. Трябва да разчисти Авгиевите обори", заяви босът на "белите" пред Sportal.bg.

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