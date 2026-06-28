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  3. Венци Стефанов излезе със заповед след трагедията на магистрала "Тракия"

Венци Стефанов излезе със заповед след трагедията на магистрала "Тракия"

  • 28 юни 2026 | 14:27
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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов излезе със заповед в официалния сайт на клуба. Бизнесменът забрани участието на всички отбори на “белите” в лагери и турнири на национално ниво. Забраната идва след трагедията на магистрала “Тракия”, в която загинаха трима души, включително и двама юноши на Славия.

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Ето какво пише Стефанов:

Заповядам да се прекратят участията в лагери и турнири на национално ниво на отборите на ПФК Славия във всички възрастови групи без изрично мое нареждане и разрешение.

Отсега нататък пътуванията на отборите на клуба да се извършват само с лицензирани превозни средства.

Венцеслав Стефанов Президент на ПФК Славия 1913 АД

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