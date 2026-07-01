15 заявки за рали „Пампорово 2026“

15 екипажа от България и Гърция са подали заявки за участие в рали „Пампорово“, втори кръг от нашия рали шампионат, което ще се проведе на 4-5 юли.

С №1 ще стартират победителите от рали „Дряново“ Мартин Сурилов и Ханко Юриев (Ситроен С3 Rally2), а в списъка са и основните им преследвачи от предишния старт: Антон Титов/Александър Спиров (Хюндай i20 N Rally2) и Никола Мишев/Ангел Башкехайов (Шкода Фабия Rally2 Evo).

Мартин Сурилов спечели всички отсечки в рали „Дряново“

Гръцките екипажи може би ще направят по-интересна битката в клас RC5 и в групата на автомобилите с национална хомологация НС.

Тук може да видите списъка със заявки, а повече информация за маршрута и графика на рали „Пампорово“ може да намерите тук.

Снимка: MS Rally Team

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