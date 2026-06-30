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Левски представи отбора за новия сезон

  • 30 юни 2026 | 19:16
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Левски представи отбора за новия сезон 2026/27. Това се случи минути преди контролата на "сините" срещу Радник (Сурдулица) на стадион "Георги Аспарухов".

Левски 3:0 Радник (Сурдулица), три бразилски гола
Левски 3:0 Радник (Сурдулица), три бразилски гола

Първо се появиха новите попълнения Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Мехди Мубарик и Сержиньо, като липсваше единствено испанецът Алекс Сентейес. След тях на терена излязоха тримата вратари Огнян Владимиров, Мартин Луков и Светослав Вуцов.

От другите полеви футболисти отсъстваха контузените Стипе Вуликич и Мазир Сула.

21 Левски : Радник Сурдулица (Сърбия)

ЛЕВСКИ:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков;

Защитници: Майкон, Кристиан Макун, Алдаир, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Стипе Вуликич, Оливер Камдем, Алекс Сентейес;

Полузащитници: Асен Митков, Гашпер Търдин, Акрам Бурас, Мазир Сула, Мехди Мубарик, Сержиньо;

Нападатели: Хуан Переа, Армстронг Око-Флекс, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Стивън Стоянчов, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев.

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Снимки: Владимир Иванов

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