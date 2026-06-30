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  3. Веласкес каза за контузията на Мазир Сула, халфът ще се оперира

Веласкес каза за контузията на Мазир Сула, халфът ще се оперира

  • 30 юни 2026 | 21:27
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели какво е състоянието на Мазир Сула. Халфът на "сините" има херния, което ще наложи операция.

Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение
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"Сула има проблем в стомашната област - нещо, с което завърши миналия сезон. Той показа невероятно отношение и поведение. Винаги се е старал да тренира наравно с останалите. Медицинският щаб и специалистите, до които се допитахме, го диагностицираха с херния и прецениха, че е по-добре да премине към интервенция", каза Веласкес след успеха с 5:0 над Радник (Сурдулица).

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