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Ошей Брисет в крайна сметка остава в Макаби Тел Авив

  • 1 юли 2026 | 16:29
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Ошей Брисет в крайна сметка остава в Макаби Тел Авив

Канадското крило Ошей Брисет ще продължи да носи екипа на Макаби Тел Авив, след като подписа нов договор с израелския гранд. Въпреки сериозния интерес от други клубове, особено от Партизан, 28-годишният баскетболист обвърза бъдещето си с Макаби до лятото на 2028 г.

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Брисет, висок 201 сантиметра, се присъедини към Макаби през лятото на 2025 г. след шестгодишна кариера в НБА. В дебютния си сезон в Евролигата той бързо се утвърди като ключова фигура, записвайки средно по 10,8 точки и 6,4 борби за 22,8 минути игра на мач.

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