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  3. В Гърция: Станич отказал отбор от Премиър лийг заради Олимпиакос

В Гърция: Станич отказал отбор от Премиър лийг заради Олимпиакос

  • 28 юни 2026 | 14:45
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Олимпиакос плати 8 милиона евро на Лудогорец и убеди Петър Станич да отхвърли идентична оферта, която българският клуб е имал от Ковънтри.

В случая с Петар Станич Олимпиакос финализира трансфер, който не е просто въпрос на пари, а преди всичко на убеждаване и ясен план. „Червено-белите“ успяха не само да удовлетворят финансовите изисквания на Лудогорец с оферта от 8 милиона евро, но и да спечелят трудна битка срещу клуб от английската Висша лига.

Според сигурна информация на Sportal.gr, Ковънтри е отправил предложение на същата стойност в последния момент както към клуба, така и към играча, предлагайки му перспективата да играе в най-силното първенство в света.

Олимпиакос очаква Станич до дни
Олимпиакос очаква Станич до дни

Въпреки това, Станич взе решение, което говори много: той каза „не“ на Премиър лийг заради Олимпиакос. И в това твърдение няма и капка преувеличение.

Това развитие ясно показва работата, свършена зад кулисите от хората в клуба от Пирея. Олимпиакос не се е съсредоточил само върху финансовия аспект, а е представил на футболиста цялостен спортно-технически план, убеждавайки го, че в Пирея ще има водеща роля и възможност да се развива още повече.

Смята се, че решаваща роля е изиграла и перспективата за участие в Шампионската лига, както и фактът, че Станич е предвиден да бъде основна част от новия проект.

За разлика от Ковънтри, където треньор е Франк Лампард и където конкуренцията и несигурността биха били много по-големи, Олимпиакос му е предложил ясна роля и доверие.

Това не е първият път, в който „червено-белите“ успяват да „спечелят“ футболист в конкуренция с отбори от топ първенства, но този конкретен случай има особено значение. Той показва, че марката на клуба остава силна и че спортният план може да бъде убедителен дори при подобни дилеми.

След като беше постигнато споразумение с Лудогорец и играчът даде „зелена светлина“, остават само формалностите, за да бъде трансферът официално завършен. Очаква се Олимпиакос да обяви пристигането на Станич в следващите часове, като той ще се присъедини незабавно към отбора.

Предстоящият му трансфер не е просто поредното попълнение, а ход с ясно послание: Олимпиакос не само инвестира, но и убеждава. А в случая със Станич, клубът го доказа по най-категоричния начин, постигайки голяма „победа“ извън терена срещу блясъка на Премиър лийг.

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