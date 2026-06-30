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Отстраниха защитник на Лудогорец от националния му отбор заради лоша дисциплина

  • 30 юни 2026 | 14:07
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Федерацията на Бенин санкционира сериозно централния защитник на Лудогорец Оливие Вердон. Бранителят е капитан на селекцията, но въпреки това беше отстранен от тима за шест месеца заради изцепки по време на последния лагер. Вердон бе резерва в приятелската среща с Нигер (1:1), но изведе съотборниците си при 1:5 от Того на 9 юни, отново в контрола.

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„Оливие Вердон е отстранен от националния отбор за 6 месеца. Това решение е резултат от констатираните няколко нарушения на дисциплинарните правила, вътрешните процедури, спазването на инструкциите на треньора и задълженията за колективен живот, приложими за всички играчи в селекцията. Шестмесечното отстраняване е съчетано с допълнителна „шестмесечна условна присъда“, пише в съобщение на федерацията.

От там няма да разкриват за какво точно е санкцията, с цел „да запази авторитета на техническия персонал, сплотеността на отбора и равнопоставеността на всички играчи“.

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