Богдан Петков с интересен коментар за решенията на БФБаскетбол и мнението на клубовете

Мениджърът на Спартак Плевен Богдан Петков коментира целите и амбициите на тима след провеждането на жребия за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига.

“Жребий като жребий, не мисля, че трябва да отдаваме голямо значение. Ще започнем с домакински мач, което има доста плюсове, защото хората са доста зажадняли за баскетбол. Надявам се да можем да организираме и нашия предсезонен турнир в средата на септември. Предполагам, че в Северната лига също ще имаме мачове в края на септември на базата на календар, който ме изненада по начина, по който беше приет на Управителния съвет.

Не мисля, че трябва да се отдава някакво кой знае колко голямо значение на жребия, тъй като предстои да гостуваме и да домакинстваме на 13 различни отбора. Чудесно е, че много традиционни имена се завръщат с модернизирани съоръжения. Искрено се надявам, че и ние ще имаме тази възможност в близките години минимум да можем да модернизираме нашата зала.

На базата на това, че се завръщат традиционни имена в българския баскетбол е чудесно. Надявам се, че във времето и отбор от Бургас също ще се завърне на картата на българския баскетбол. Виждаме, че и във Видин се правят хубави неща. Троян направиха чудесна зала. Там мисля да имаме съвместни инициативи с тях, говорил съм с треньор от школата им Цветослав Острев, който е дългогодишен играч на Спартак Плевен, така че в разширяването на географията на баскетбола не мисля, че някой ще се изкаже негативно. Напротив, това е нещо чудесно. Вече от гледна точка на начина, по който се приема календарът, начина по който се прие самата структура на първенството, правила…има много големи резерви, защото за мен някакси не е приемливо, така да го кажа, да се обяви, че ръководството на БФБ ще се оттегли, включвам президента и Управителния съвет и в същото време да се взимат решения, които са за минимум една година напред. Не казвам те дали са правилни или неправилни, но не може, когато ти обявиш, че се оттегляш след това да взимаш структуроопределящи решения. Проведох сериозен разговор и с част от спонсорите на нашия клуб, предстои да разговарям с Общината и нашият клуб много сериозно ще обмисли възможността да предложи Георги Глушков за нов мандат за президент на БФБ, тъй като се взимат едни такива решения структуроопределящи. Ще се даде шанс на много български баскетболисти да играят, но тъй като се взимат решения с такава перспектива, това ръководство трябва да може да ги защити с нов мандат. Мисля, че така е нормално, защото иначе това означава, че се взимат някакви задкулисни решения, които слагат прът и блокират работата на потенциално ново ръководство.

Коментирахме да има турнир за Суперкупата, не се взе такова решение. Правят го в цяла Европа, само ние не го правим, не знам какви са доводите. Коментираме първенството да започне на 3 октомври, изведнъж първенството започва на 10 октомври т.е. мнението на клубове, които участват, на хората, които се занимаваме с ръководенето, на хората, които осигуряват пари за съществуването на клубовете, няма никакво значение за ръководното тяло на БФБ, след като се взимат такива императивни решения. Аз смятам, че това ръководство трябва да продължи да работи и да защити тези решения. Ще имат възможност над 100 български баскетболисти да могат реално да се борят в професионална лига. Дано това да е работещ модел.”

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Снимки: Борислав Цветанов