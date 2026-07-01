От Политехника разкриха пред Sportal.bg името на своя треньор

Днес бе изтеглен жребият за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, а след него пред камерата на Sportal.bg застана представителят на новака в първенството Политехника - Йордан Георгиев. Той говори за целите на отбора от Дупница, а също така разкри и името на треньора на тима.

“Това, което сме си поставили като цели е да влезем в плейофите и да поставим една добра основа, най-вече на млади български състезатели.”

Той коментира и жребия, който отреди в първия кръг отборът от Дупница да се изправи срещу ЦСКА.

“Мисля, че се получава много добре, защото и двата отбора сме дебютанти в НБЛ и мисля, че ще се получи доста равностойно.

Тук системата не е толкова от значение, мисля че по-важна е подготовката и съставът, който ще успеем да съберем за годината.

Треньорът е ясен, това е Александър Драгичевич от Сърбия. Относно състава, в момента сме в активни преговори с доста от състезателите. Това е трансферен период и още е рано да обявяваме някакви твърди имена. Ще има и чужденци, но предимно ще са българи.”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов