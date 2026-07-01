Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. От Политехника разкриха пред Sportal.bg името на своя треньор

От Политехника разкриха пред Sportal.bg името на своя треньор

  • 1 юли 2026 | 14:38
  • 700
  • 0

Днес бе изтеглен жребият за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, а след него пред камерата на Sportal.bg застана представителят на новака в първенството Политехника - Йордан Георгиев. Той говори за целите на отбора от Дупница, а също така разкри и името на треньора на тима.

“Това, което сме си поставили като цели е да влезем в плейофите и да поставим една добра основа, най-вече на млади български състезатели.”

Той коментира и жребия, който отреди в първия кръг отборът от Дупница да се изправи срещу ЦСКА.

“Мисля, че се получава много добре, защото и двата отбора сме дебютанти в НБЛ и мисля, че ще се получи доста равностойно.

Тук системата не е толкова от значение, мисля че по-важна е подготовката и съставът, който ще успеем да съберем за годината.

Треньорът е ясен, това е Александър Драгичевич от Сърбия. Относно състава, в момента сме в активни преговори с доста от състезателите. Това е трансферен период и още е рано да обявяваме някакви твърди имена. Ще има и чужденци, но предимно ще са българи.”

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Богдан Богданович премина в Хюстън Рокетс

Богдан Богданович премина в Хюстън Рокетс

  • 1 юли 2026 | 11:33
  • 674
  • 0
Ям Мадар се раздели с Апоел Тел Авив

Ям Мадар се раздели с Апоел Тел Авив

  • 1 юли 2026 | 11:17
  • 530
  • 0
БФБаскетбол и ФИБА обявиха инициатива по време на Европейското първенство за жени до 20 години в Самоков

БФБаскетбол и ФИБА обявиха инициатива по време на Европейското първенство за жени до 20 години в Самоков

  • 1 юли 2026 | 10:51
  • 664
  • 0
ЛеБрон Джеймс със сантиментално послание към Лейкърс след раздялата

ЛеБрон Джеймс със сантиментално послание към Лейкърс след раздялата

  • 1 юли 2026 | 10:00
  • 6172
  • 7
Кауай Ленард се завърна в Торонто седем години след като спечели титлата в НБА с Раптърс

Кауай Ленард се завърна в Торонто седем години след като спечели титлата в НБА с Раптърс

  • 1 юли 2026 | 09:44
  • 888
  • 0
Балкан попадна в последната урна преди жребия за Еврокъп

Балкан попадна в последната урна преди жребия за Еврокъп

  • 1 юли 2026 | 09:39
  • 708
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 2016
  • 8
Капитанът на шампиона на Тунис подписа с ЦСКА 1948

Капитанът на шампиона на Тунис подписа с ЦСКА 1948

  • 1 юли 2026 | 14:06
  • 1373
  • 12
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 4082
  • 6
Ден 3 на “Уимбълдън”

Ден 3 на “Уимбълдън”

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 8044
  • 0
Мондиал 2026 доведе до шест треньорски раздели до момента

Мондиал 2026 доведе до шест треньорски раздели до момента

  • 1 юли 2026 | 14:28
  • 1136
  • 0
Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 юли 2026 | 13:18
  • 3481
  • 0