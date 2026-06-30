Марсилия уволни Хабиб Бей

Френският гранд Марсилия се раздели със старши треньора Хабиб Бей след едва четири месеца начело на тима.

Бившият капитан на ОМ пое отбора през февруари и го изведе до пето място в Лига 1 през миналия сезон, като пропусна квалификациите за Шампионската лига. 48-годишният Бей игра на “Велодром” между 2003 и 2007 година по време на кариерата си, която включваше и престои в Англия с Нюкасъл и Астън Вила.

"Олимпик Марсилия обявява края на сътрудничеството си с Хабиб Бей. Клубът му благодари и му желае всичко най-добро в бъдещата му кариерата", се казва в кратко изявление на клуба.

Бившият наставник на Лион, Рен и Лил Брюно Женезио се очаква да замени Бей на "Велодром”, според информации във френските медии.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago