Саша Илич искал Сенси в Партизан

Последното попълнение на ЦСКА - Стефано Сенси, е бил желан и от Партизан, разкриха сръбските медии. Както е известно, "армейците" привлякоха двукратния шампион с Интер и бивш национал на Италия от Анортозис. Те активираха откупната му клауза от 200 000 евро.

Откога датира интересът на гробарите към Сенси, не става ясно, но медиите при комшиите твърдят, че старши треньорът Саша Илич съжалявал, че Партизан не платил въпросните 200 бона.

ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

Както е известно, Илич е бивш треньор на "армейците" и бе близо до титлата през 2023 година. В интервю пред сръбските медии на лагера в Словения новият наставник на "черно-белите" потвърди, че клубът е искал чужденец, който е преминал в България, но не назовава името му. В понеделник гробарите загубиха тежко с 0:3 от ЦСКА 1948 в неофициалния дебют на Илич.

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Снимки: Startphoto