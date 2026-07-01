Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Саша Илич искал Сенси в Партизан

Саша Илич искал Сенси в Партизан

  • 1 юли 2026 | 10:25
  • 578
  • 0

Последното попълнение на ЦСКА - Стефано Сенси, е бил желан и от Партизан, разкриха сръбските медии. Както е известно, "армейците" привлякоха двукратния шампион с Интер и бивш национал на Италия от Анортозис. Те активираха откупната му клауза от 200 000 евро.

Откога датира интересът на гробарите към Сенси, не става ясно, но медиите при комшиите твърдят, че старши треньорът Саша Илич съжалявал, че Партизан не платил въпросните 200 бона.

ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич
ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

Както е известно, Илич е бивш треньор на "армейците" и бе близо до титлата през 2023 година. В интервю пред сръбските медии на лагера в Словения новият наставник на "черно-белите" потвърди, че клубът е искал чужденец, който е преминал в България, но не назовава името му. В понеделник гробарите загубиха тежко с 0:3 от ЦСКА 1948 в неофициалния дебют на Илич.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Хасково се раздели с петима

Хасково се раздели с петима

  • 1 юли 2026 | 11:09
  • 306
  • 0
Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

  • 1 юли 2026 | 11:00
  • 493
  • 0
Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

  • 1 юли 2026 | 10:50
  • 339
  • 1
Черно море привлече бивш играч на Берое

Черно море привлече бивш играч на Берое

  • 1 юли 2026 | 10:40
  • 760
  • 0
Португалец се присъедини към Черно море в Трявна

Португалец се присъедини към Черно море в Трявна

  • 1 юли 2026 | 10:35
  • 471
  • 0
Левски ще има и трети отбор

Левски ще има и трети отбор

  • 1 юли 2026 | 10:21
  • 2636
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 46134
  • 32
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 2258
  • 4
ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

  • 1 юли 2026 | 09:41
  • 7092
  • 14
Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

  • 1 юли 2026 | 11:33
  • 295
  • 0
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 66900
  • 218
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 17712
  • 63