22-ма за първата тренировка на Левски (Карлово)

Днес в 18:00 часа, Левски (Карлово) започва подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. 22-ма футболисти ще изведе треньора Господин Мирчев за първа тренировка. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи.

Програмата за контролите:

8 юли: Берое (Стара Загора) – Левски (Карлово)

15 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово)

18 юли: Ботев U18 (Пловдив) – Левски (Карлово)

22 юли: Атлетик (Куклен) – Левски (Карлово)

25 юли: Марица (Милево) – Левски (Карлово)

1 август: Марица (Пловдив) – Левски (Карлово)

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