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22-ма за първата тренировка на Левски (Карлово)

  • 1 юли 2026 | 07:33
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22-ма за първата тренировка на Левски (Карлово)

Днес в 18:00 часа, Левски (Карлово) започва подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. 22-ма футболисти ще изведе треньора Господин Мирчев за първа тренировка. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи.

Програмата за контролите:

8 юли: Берое (Стара Загора) – Левски (Карлово) 

15 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово) 

18 юли: Ботев U18 (Пловдив) – Левски (Карлово) 

22 юли: Атлетик (Куклен)Левски (Карлово) 

25 юли: Марица (Милево)Левски (Карлово) 

1 август: Марица (Пловдив)Левски (Карлово) 

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