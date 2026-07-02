Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Сенегал
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Оже-Алиасим и Фонсека преодоляха втория кръг

Оже-Алиасим и Фонсека преодоляха втория кръг

  • 2 юли 2026 | 00:29
  • 245
  • 0
Оже-Алиасим и Фонсека преодоляха втория кръг

Третият в схемата Феликс Оже-Алиасим продължава напред на “Уимбълдън”. Канадецът победи със 7:6(2), 6:3, 7:5 хърватина Дино Призмич.

В следващия кръг четвъртфиналистът от 2021 година в Лондон ще играе срещу американския квалификант Майкъл Чжън, победил Николас Мехия от Колумбия със 7:6(4), 6:7(8), 6:1, 6:4.

Жоао Фонсека също се класира за третия кръг. Поставеният под номер 24 бразилец елиминира Йеспер де Йонг от Нидерландия в три сета с 6:1, 7:5, 6:4. Следващият съперник на Фонсека е Роман Сафиулин. Руснакът победи драматично с 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (5) Ботик ван де Зандсхулп.

Двубоят между двамата испанци Рафаел Ходар и Пабло Кареньо-Буста беше прекъснат заради тъмнина. Поставеният под номер 23 Ходар водеше с 2:1 в четвъртия сет, но Кареньо-Буста има преднина след 6:3, 3:6, 6:1 в предишните три части.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

  • 1 юли 2026 | 23:37
  • 22088
  • 15
Наоми Осака за облеклото си: Никога нямам план, когато става въпрос за дрехи

Наоми Осака за облеклото си: Никога нямам план, когато става въпрос за дрехи

  • 1 юли 2026 | 21:12
  • 824
  • 0
Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир във Франция

Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир във Франция

  • 1 юли 2026 | 21:04
  • 527
  • 0
Финалите на УТА се местят от Саудитска Арабия в Индиън Уелс

Финалите на УТА се местят от Саудитска Арабия в Индиън Уелс

  • 1 юли 2026 | 21:03
  • 811
  • 0
Синер отново имаше проблеми, но продължава напред на "Уимбълдън"

Синер отново имаше проблеми, но продължава напред на "Уимбълдън"

  • 1 юли 2026 | 18:17
  • 2157
  • 0
Три българки записаха победи на старта на турнир в Сърбия

Три българки записаха победи на старта на турнир в Сърбия

  • 1 юли 2026 | 17:27
  • 773
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

  • 2 юли 2026 | 01:48
  • 13698
  • 115
Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 43973
  • 206
Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 26488
  • 85
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 25612
  • 27
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 24869
  • 7
Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

  • 1 юли 2026 | 23:37
  • 22088
  • 15