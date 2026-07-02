Оже-Алиасим и Фонсека преодоляха втория кръг

Третият в схемата Феликс Оже-Алиасим продължава напред на “Уимбълдън”. Канадецът победи със 7:6(2), 6:3, 7:5 хърватина Дино Призмич.
В следващия кръг четвъртфиналистът от 2021 година в Лондон ще играе срещу американския квалификант Майкъл Чжън, победил Николас Мехия от Колумбия със 7:6(4), 6:7(8), 6:1, 6:4.
Жоао Фонсека също се класира за третия кръг. Поставеният под номер 24 бразилец елиминира Йеспер де Йонг от Нидерландия в три сета с 6:1, 7:5, 6:4. Следващият съперник на Фонсека е Роман Сафиулин. Руснакът победи драматично с 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (5) Ботик ван де Зандсхулп.
Двубоят между двамата испанци Рафаел Ходар и Пабло Кареньо-Буста беше прекъснат заради тъмнина. Поставеният под номер 23 Ходар водеше с 2:1 в четвъртия сет, но Кареньо-Буста има преднина след 6:3, 3:6, 6:1 в предишните три части.
Снимки: Imago