Оже-Алиасим и Фонсека преодоляха втория кръг

Третият в схемата Феликс Оже-Алиасим продължава напред на “Уимбълдън”. Канадецът победи със 7:6(2), 6:3, 7:5 хърватина Дино Призмич.

В следващия кръг четвъртфиналистът от 2021 година в Лондон ще играе срещу американския квалификант Майкъл Чжън, победил Николас Мехия от Колумбия със 7:6(4), 6:7(8), 6:1, 6:4.

Fonseca d. De Jong 6-1 7-5 6-4



João is looking good.



Zero sets dropped so far..



He's into his 2nd Wimbledon Round 3, matching his best result here.



The firepower to hit anyone off the court.



Unbelievable to watch what he’s capable of at 19 years of age.



🇧🇷💛 pic.twitter.com/KduPBugWLw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026

Жоао Фонсека също се класира за третия кръг. Поставеният под номер 24 бразилец елиминира Йеспер де Йонг от Нидерландия в три сета с 6:1, 7:5, 6:4. Следващият съперник на Фонсека е Роман Сафиулин. Руснакът победи драматично с 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (5) Ботик ван де Зандсхулп.

Двубоят между двамата испанци Рафаел Ходар и Пабло Кареньо-Буста беше прекъснат заради тъмнина. Поставеният под номер 23 Ходар водеше с 2:1 в четвъртия сет, но Кареньо-Буста има преднина след 6:3, 3:6, 6:1 в предишните три части.

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Снимки: Imago