Синер отново имаше проблеми, но продължава напред на "Уимбълдън"

Яник Синер направи далеч по-уверена крачка към защитата на титлата си на „Уимбълдън“ в сряда следобед на турнира от Големия шлем на трева.

След като в първия си мач в All England Club трябваше да наваксва, за да победи Миомир Кецманович в пет сета, шампионът от 2025 г. Синер записа успех във втория кръг със 7:6(4), 7:6(2), 6:4 срещу Нуно Боржеш на централния корт.

Синер повиши нивото си в ключовите моменти, включително когато Боржеш сервираше за втория сет при 5:4, за да завърши победата в три сета и да си осигури среща в третия кръг с Дженсън Бруксби.

С победата си за 2 часа и 32 минути срещу Боржеш 24-годишният Синер увеличи броя на победите си в основната схема на турнирите от Големия шлем до 95 и изпревари Никола Пиетранджели по най-много успехи сред италианските тенисисти.

Световният номер 1 Синер се стреми през тези две седмици да стане десетият мъж в Откритата ера, който защитава титлата си на „Уимбълдън“ — само две години след като големият му съперник в Карлос Алкарас се присъедини към този списък.

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