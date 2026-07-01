Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Франция - Швеция
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рибакина се размина с провал в първия кръг

Рибакина се размина с провал в първия кръг

  • 1 юли 2026 | 00:43
  • 141
  • 0
Рибакина се размина с провал в първия кръг

Втората поставена в схемата и шампионка от "Уимбълдън" през 2022 година Елена Рибакина от Казахстан оцеля в първия кръг срещу дебютантката от Франция Лоис Боасон, за да постигне трудна победа с 6:4, 1:6, 6:3. Боасон, която се радваше на приказен път до полуфиналите на "Ролан Гарос" миналата година, но беше елиминирана в първия кръг тази година, бе подпомогната от изпълненото с грешки представяне на родената в Русия казахстанка, класирана 152 места над нея.

"Беше наистина труден мач, трябваше наистина да се боря“, каза настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия, която направи 13 непредизвикани грешки във втория сет на корт номер 1, след 12 в първия и още 10 в третия.

"Трябва да се подобря доста, но съм щастлива, че получих още една възможност", призна тя.

Завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" приключи с драматична загуба
Завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" приключи с драматична загуба

27-годишната тенисистка изглеждаше на път към комфортна победа след първия сет, но Боасон, която все още не е печелила никога мач на трева, обърна всичко с главата надолу във втория, поставяйки успеха под въпрос.

Боасон взе медицинско прекъсване при 4:1 във втория сет, когато й беше оказана помощ на левия прасец, и отново се мръщеше след падане в третия, когато се изправи пред три точки за пробив при резултат 3:4. Французойката спаси две, преди Рибакина да направи пробив и след това да сервира за мача при 40:15.

Бившите финалистки на Уимбълдън Анисимова, Паолини и Плишкова с победи във втория ден
Бившите финалистки на Уимбълдън Анисимова, Паолини и Плишкова с победи във втория ден

"Процентът ми на подаване не беше най-висок, така че когато тя получаваше добри първи сервиси, не беше лесно да я пробия", каза Рибакина, която разговаря с треньорския си екип по време на медицинския таймаут.

Във втория кръг Рибакина ще се изправи срещу американката Кейти Макнали, която надигра румънката Габриела Елена Русе със 7:5, 6:3. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнир във Франция

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнир във Франция

  • 30 юни 2026 | 23:13
  • 377
  • 0
Зверев мина през три тайбрека на старта

Зверев мина през три тайбрека на старта

  • 30 юни 2026 | 22:52
  • 564
  • 0
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 40742
  • 33
Ден 2 на "Уимбълдън": всички резултати

Ден 2 на "Уимбълдън": всички резултати

  • 1 юли 2026 | 00:15
  • 18822
  • 5
Александър Василев продължава във II кръг в Троа

Александър Василев продължава във II кръг в Троа

  • 30 юни 2026 | 20:53
  • 1207
  • 0
Виктор Марков тръгна с победа в Монастир

Виктор Марков тръгна с победа в Монастир

  • 30 юни 2026 | 19:52
  • 554
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Франция 1:0 Швеция (гледайте на живо)

Франция 1:0 Швеция (гледайте на живо)

  • 1 юли 2026 | 01:04
  • 7409
  • 80
Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

  • 30 юни 2026 | 21:58
  • 23840
  • 85
Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

  • 30 юни 2026 | 21:02
  • 58113
  • 254
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 40742
  • 33
Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

  • 30 юни 2026 | 21:23
  • 13619
  • 9
Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 33091
  • 109