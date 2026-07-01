Рибакина се размина с провал в първия кръг

Втората поставена в схемата и шампионка от "Уимбълдън" през 2022 година Елена Рибакина от Казахстан оцеля в първия кръг срещу дебютантката от Франция Лоис Боасон, за да постигне трудна победа с 6:4, 1:6, 6:3. Боасон, която се радваше на приказен път до полуфиналите на "Ролан Гарос" миналата година, но беше елиминирана в първия кръг тази година, бе подпомогната от изпълненото с грешки представяне на родената в Русия казахстанка, класирана 152 места над нея.

"Беше наистина труден мач, трябваше наистина да се боря“, каза настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия, която направи 13 непредизвикани грешки във втория сет на корт номер 1, след 12 в първия и още 10 в третия.



"Трябва да се подобря доста, но съм щастлива, че получих още една възможност", призна тя.

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27-годишната тенисистка изглеждаше на път към комфортна победа след първия сет, но Боасон, която все още не е печелила никога мач на трева, обърна всичко с главата надолу във втория, поставяйки успеха под въпрос.

Боасон взе медицинско прекъсване при 4:1 във втория сет, когато й беше оказана помощ на левия прасец, и отново се мръщеше след падане в третия, когато се изправи пред три точки за пробив при резултат 3:4. Французойката спаси две, преди Рибакина да направи пробив и след това да сервира за мача при 40:15.

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"Процентът ми на подаване не беше най-висок, така че когато тя получаваше добри първи сервиси, не беше лесно да я пробия", каза Рибакина, която разговаря с треньорския си екип по време на медицинския таймаут.

Във втория кръг Рибакина ще се изправи срещу американката Кейти Макнали, която надигра румънката Габриела Елена Русе със 7:5, 6:3.

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Снимки: Imago