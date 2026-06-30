Бившите финалистки на Уимбълдън Анисимова, Паолини и Плишкова с победи във втория ден

Аманда Анисимова, Джазмин Паолини и Каролина Плишкова, които в миналото са достигали до финала на Уимбълдън, записаха победи във втория ден от надпреварата в Лондон.

При последното си участие на Уимбълдън през 2025 г. Аманда Анисимова не спечели нито гейм във финала, губейки с 0:6, 0:6 от Ига Швьонтек. Във вторник обаче тя се завърна победоносно на кортовете на „Ол Инглънд Клъб", спечелвайки 12 гейма в първия си мач след онзи злополучен финал.

Поставената под номер 6 в схемата се нуждаеше от малко повече от час, за да си осигури победа в първия кръг с 6:3, 6:2 над квалификантката Лина Гьорческа, която влезе в историята като първата тенисистка от Северна Македония, достигнала до основната схема на турнир от Големия шлем.

Анисимова реализира 17 печеливши удара в рамките продължилия 1 час и 1 минута двубой, като не даде на съперничката си нито една възможност за пробив. Американката от своя страна проби сервиса на Гьорческа три пъти от четири опита.

„Чувствах, че направих всичко, което исках да направя“, каза тя по-късно пред репортери.

„Не съм започнала този мач с мисъл за финала или нещо от миналата година“, продължи тя. „Просто бях готова за първия си мач и се подготвях усилено за него. Излязох на корта и бях наистина развълнувана да играя, чувствах се много добре. Исках да видя на какво ниво съм, да се предизвикам, да опитам да играя моята игра и да направя всичко, което съм тренирала.“

Към нея сред участничките във втория кръг се присъединиха още две бивши финалистки - поставената под номер 13 Джазмин Паолини и бившата номер 1 в света Каролина Плишкова.

Каролина Плишкова записа своята 19-а победа в основната схема на Уимбълдън и първа от 2022 г. насам след триумф с 6:3, 6:4 срещу сънародничката си Тереза Валентова. Мачът затвърди една тенденция в кариерата на двукратната финалистка от Големия шлем. 34-годишната тенисистка вече има баланс от 46 победи и 26 загуби срещу други чехкини, като статистиката ѝ срещу по-млади сънароднички е 20-7.

Срещата на корт №4, продължила 1 час и 15 минути, беше решена от малки детайли в полза на Плишкова. По един пробив във всеки сет се оказа достатъчен, като финалистката от 2021 г. проби в осмия гейм и на двете части. Тя отрази единствената точка за пробив, до която стигна съперничката ѝ. Този ключов момент дойде при резултат 3:3 в първия сет, когато мощен форхенд на Плишкова неутрализира шанса на Валентова, след което тя спечели последните три гейма в сета.

Плишкова повтори това и във втората част, като спечели 12 от последните 13 точки в мача.

В същото време Паолини охлади набралата скорост Робин Монтгомъри

Digging DEEP 😤



Jasmine Paolini fights back against a battling Montgomery 0-6, 6-4, 7-5 to head into Round 2!#Wimbledon pic.twitter.com/YgwI1JXfTC — wta (@WTA) June 30, 2026

Въпреки че Джазмин Паолини влезе в мача си срещу намиращата се на 195-о място в света Монтгомъри като по-високо ранкирана състезателка, тя можеше да бъде сметната за аутсайдер предвид моментната форма. Италианката, която се бори с контузия в стъпалото през последните седмици, пристигна с баланс от едва 12-12 през годината и загуба в единствения си мач на трева преди турнира. От друга страна, американката левичарка се завърна триумфално след контузия в китката, спечелвайки първата си титла на ниво WTA на турнира в Хертогенбош по-рано този месец. Още три победи в квалификациите на Уимбълдън удължиха победната ѝ серия на девет мача.

През първия половин час от мача всичко това беше очевидно. Монтгомъри спечели първия сет с 6:0 и изглеждаше, че е напът да запише първа победа над състезателка от топ 20. Тогава обаче прословутият борбен дух на италианката се прояви с пълна сила.

Близо два часа по-късно тя оформи своя обрат след 0:6, 6:4, 7:5, като в заключителния сет успя да навакса и пасив от 2:4 гейма.

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