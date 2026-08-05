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Янева с впечатляваща победа на силния турнир във Варшава

  • 5 авг 2026 | 17:45
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Янева с впечатляваща победа на силния турнир във Варшава

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира на твърда настилка във Варшава с награден фонд от 100 000 евро.

В среща от втория кръг в полската столица 19-годишната тенисистка, която е първа ракета на България, победи поставената под номер 3 в схемата Юе Юан от Китай с 5:7, 6:0, 6:2 за 2 часа и 18 минути игра.

Проблем за Янева се оказа единствено първият сет в мача, в който тя на три пъти допусна изоставане с пробив. Българката навакса този пасив първите два пъти, но Юан измъкна откриващия сет, след като поведе с 6:5.

Това обаче се оказа благотворно за Янева, тъй като свали напрежението от нея. Във втория сет първата ракета на България не загуби нито един гейм, а в третия сет реализира ранен пробив, след който поведе с 3:0 гейма.

Юан, която преди само две години достигна до номер 36 в света, не се предаде, но силите ѝ стигнаха за това да вземе само две гейма до края.

На четвъртфиналите Елизара Янева ще се изправи срещу 36-годишната германка Мона Бартел, чието рекордно класиране в ранглистата на Женската тенис асоциация е 23-о място през 2013 година. Във втория кръг Бартел победи със 7:5, 6:4 представителката на домакините от Полша Мартина Кубка.

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