Девойките до 18 години завършиха на осма позиция на европейските финали

Националният отбор на България по тенис за девойки до 18 години завърши на осмо място на европейските отборни финали, които се проведоха в Гранвил (Франция). Българките отстъпиха в последната си среща с 1:2 победи от Румъния.

Елеонора Тонева загуби първата среща на сингъл от Юлия Мария Букулей с 2:6, 2:6, а след това Моника Господинова отстъпи пред Йоана Мария Шандру с 4:6, 4:6. В мача на двойки Валерия Гърневска и Моника Господинова (България) победиха Юлия Мария Букулей и Йоана Мария Шандру (Румъния) с 0:4, 5:3, 10:8.

България се представи в състав: Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, гр. Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК Барокко Спорт, гр. София) и Моника Господинова (ТК Левски, гр. София), с капитан Венцислав Чолаков.

Снимка: БФТенис

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