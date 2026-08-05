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  3. Джордж Лазаров надви Янаки Милев и продължава на четвъртфиналите в Пловдив

Джордж Лазаров надви Янаки Милев и продължава на четвъртфиналите в Пловдив

  • 5 авг 2026 | 22:12
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Джордж Лазаров надви Янаки Милев и продължава на четвъртфиналите в Пловдив

Джордж Лазаров победи Янаки Милев в българското дерби от втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив". Лазаров надделя с 6:3, 6:1 за час и 18 минути и продължава на четвъртфиналите.

В първия сет се игра равностойно до 3:3, след което Джордж Лазаров спечели три поредни гейма и поведе в резултата. Във втората част той доминираше, даде само един гейм на Милев и без проблеми затвори мача.

Нестеров и Андреев ще играят един срещу друг на 1/4-финалите в Пловдив
Нестеров и Андреев ще играят един срещу друг на 1/4-финалите в Пловдив

Следващият му съперник ще бъде Карлос Санчес Ховер (Испания).

По-рано днес за четвъртфиналите на сингъл се класираха още Пьотр Нестеров и Адриан Андреев, които ще играят един срещу друг, което гарантира на България един сигурен представител на полуфиналите.

Джордж Лазаров победи бразилец на турнира по тенис в Пловдив
Джордж Лазаров победи бразилец на турнира по тенис в Пловдив

Утре мачовете от втория кръг на сингъл продължават без българско участие.

Настоящата надпревара е втори турнир от сериите "Чалънджър" тази година, който се провежда на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него комплексът ще приеме още две международни състезания - "Чалънджър 50" в периода 30 август - 6 септември и "Чалънджър 75" с награден фонд 97 640 евро, който ще се проведе 20-27 септември.

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