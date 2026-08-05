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  3. Енчева с обрат срещу шведка в Лайпциг

Енчева с обрат срещу шведка в Лайпциг

  • 5 авг 2026 | 17:52
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Енчева с обрат срещу шведка в Лайпциг

Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 60 000 долара.

На старта Енчева преодоля след обрат шведката Нели Тараба Валберг с 3:6, 6:2, 6:4 в двубой, продължил два часа и 41 минути.

Българката започна мача с ранен пробив в първия сет, но Валберг направи серия от пет поредни гейма за 6:3 в своя полза. Във втория сет обаче Лидия Енчева имаше аванс от 2:1, преди също да запише четири поредни гейма за 6:2 и да изравни.

Съперничките си размениха общо седем пробива в третата част, а Енчева навакса изоставане от 1:4, за да ликува при крайното 6:4.

Във втория кръг на турнира в Лайпциг българската тенисистка ще се изправи срещу друга представителка на Швеция - шестата поставена Кайса Вилда Хенеман.

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