Донски е на 1/4-финал на двойки в Полша

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски постигна втора победа за деня и се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), който са водачи в схемата, победиха в първия си двубой Михаел Гертс (Белгия) и Брандън Перес (Венецуела) с 6:2, 6:4 за 59 минути.

Българинът и индиецът доминираха изцяло в първия сет и с два пробива поведоха в резултата. Във втората част те взеха подаването на съперниците си още в първия гейм, което се оказа достатъчно, за да затворят мача с първата си възможност.

В спор за място на полуфиналите Донски и Бантия, които заработиха по 16 точки за световната ранглиста, ще играят с представителите на Индия Праджвал Дев и Нитин Синха.

По-рано днес Донски записа победа и достигна и до четвъртфиналите в надпреварата на сингъл.

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