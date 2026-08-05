Нестеров и Андреев ще играят един срещу друг на 1/4-финалите в Пловдив

Пьотр Нестеров и Адриан Андреев ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на сингъл на международния турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

Националът на България за Купа “Дейвис” Пьотр Нестеров победи Себастиан Зоргер (Австрия) с 6:4, 7:6(5). Двубоят продължи два часа и 19 минути.

Българинът взе подаването на съперника си два пъти по пътя към успеха в първия сет. Във втората част двамата си размениха по три пробива, а в тайбрека Нестеров поведе с 4:1, пропусна два мачбола, но успя да затвори срещата със 7:5.

Адриан Андреев спечели без игра след отказ на съперника му Емилиен Демане (Белгия).

По-късно днес е българското дерби от втория кръг между Янаки Милев и Джордж Лазаров.

На двойки днес два български дуета отпаднаха в първия кръг. Братята Радослав Шандаров и Васил Шандаров, участвали с "уайлд кард", претърпяха поражение от четвъртите в схемата Ернан Касанова (Аржентина) и Муркел Делиен Веласко (Боливия) с 4:6, 2:6 в среща, продължила 66 минути. Георги Георгиев и Йоан Найденов пък отстъпиха пред представителите на Индия Мадхвин Камат и Атхарва Шарма с 3:6, 6:4, 10-12.

Настоящата надпревара е втори турнир от сериите "Чалънджър" тази година, който се провежда на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него комплексът ще приеме още две международни състезания - "Чалънджър 50" в периода 30 август - 6 септември, както и "Чалънджър 75" с награден фонд 97 640 евро, който ще се проведе 20-27 септември.

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Снимки: Startphoto