Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нантун Чжъюн
  3. Алекс Колев продължи да прави фурор извън националния и спаси отбора си от загуба

Алекс Колев продължи да прави фурор извън националния и спаси отбора си от загуба

  • 12 окт 2025 | 23:27
  • 618
  • 0
Алекс Колев продължи да прави фурор извън националния и спаси отбора си от загуба

Българинът Алекс Колев продължи да се представя в топ форма за клубния си Нантун Чжюън, напук на факта, че остана извън групата на националния отбор за мачовете срещу Турция и Испания. Този път бившият състезател на Левски, Крумовград и Ботев (Пловдив) се разписа при равенството 1:1 на отбора си срещу тима на Хъйлундзян Айс Сити в среща от 26-ия кръг на китайската Лига 1. Въпреки равенството Колев и компания са на цели 12 точки от местата, даващи право на промоция в първото ниво на страната от Далечния изток.

Българинът бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Неговата изява бе от решаващо значение, тъй като съперникът бе повел в 9-ата минута с гол на бразилеца Ерикиш. Така в 34-ата минута Колев вкара важния гол за своите и оформи крайния резултат. Това бе неговият шести гол с фланелката на Нантун Чжюън, като той има и три асистенции. За съжаление, родният състезател си изкара и жълт картон, а това бе неговото трето официално предупреждение през сезона.

До края на редовния сезон Колев и компания ще имат още четири официални срещи. Те ще бъдат срещу Гуанси Пингуо Халиао (19.10), Ляонин Шънан Ърбан (26.10), Янбиан Лонгдинг (1.11) и Гуангдонг ГЗ-Пауър (8.11).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Балотели проговори за възможността да се върне към професионалния футбол

Балотели проговори за възможността да се върне към професионалния футбол

  • 12 окт 2025 | 22:03
  • 1264
  • 0
Един шокиращ резултат и всичко останало по план в поредния ден от световните квалификации

Един шокиращ резултат и всичко останало по план в поредния ден от световните квалификации

  • 12 окт 2025 | 23:42
  • 21466
  • 3
Вратарят на ЦСКА не успя да спре Шотландия

Вратарят на ЦСКА не успя да спре Шотландия

  • 12 окт 2025 | 21:13
  • 4586
  • 1
Фарьорските острови сензационно треснаха Чехия и продължават да мечтаят за Мондиал 2026

Фарьорските острови сензационно треснаха Чехия и продължават да мечтаят за Мондиал 2026

  • 12 окт 2025 | 21:05
  • 10636
  • 8
Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда

Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда

  • 12 окт 2025 | 20:53
  • 8217
  • 2
Ибрахима Конате за луксозния анцуг в квартала

Ибрахима Конате за луксозния анцуг в квартала

  • 12 окт 2025 | 20:30
  • 2279
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 39102
  • 62
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 46036
  • 16
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 106514
  • 53
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 35860
  • 57
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 11589
  • 23
Един шокиращ резултат и всичко останало по план в поредния ден от световните квалификации

Един шокиращ резултат и всичко останало по план в поредния ден от световните квалификации

  • 12 окт 2025 | 23:42
  • 21466
  • 3