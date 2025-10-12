Алекс Колев продължи да прави фурор извън националния и спаси отбора си от загуба

Българинът Алекс Колев продължи да се представя в топ форма за клубния си Нантун Чжюън, напук на факта, че остана извън групата на националния отбор за мачовете срещу Турция и Испания. Този път бившият състезател на Левски, Крумовград и Ботев (Пловдив) се разписа при равенството 1:1 на отбора си срещу тима на Хъйлундзян Айс Сити в среща от 26-ия кръг на китайската Лига 1. Въпреки равенството Колев и компания са на цели 12 точки от местата, даващи право на промоция в първото ниво на страната от Далечния изток.

Българинът бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Неговата изява бе от решаващо значение, тъй като съперникът бе повел в 9-ата минута с гол на бразилеца Ерикиш. Така в 34-ата минута Колев вкара важния гол за своите и оформи крайния резултат. Това бе неговият шести гол с фланелката на Нантун Чжюън, като той има и три асистенции. За съжаление, родният състезател си изкара и жълт картон, а това бе неговото трето официално предупреждение през сезона.

До края на редовния сезон Колев и компания ще имат още четири официални срещи. Те ще бъдат срещу Гуанси Пингуо Халиао (19.10), Ляонин Шънан Ърбан (26.10), Янбиан Лонгдинг (1.11) и Гуангдонг ГЗ-Пауър (8.11).