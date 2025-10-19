Алекс Колев не спира да бележи в Китай

Българският нападател Александър Колев направи отличен мач за китайския втородивизионен Нантун Чжъюн, като вкара два гола и даде асистенция за победата с 3:0 срещу Гуанси Пингуо Халиао. Бившият футболист на Левски откри резултата за тима си в 19-ата минута, а седем по-късно покачи на 2:0.

Таранът, който не бе извикан в националния отбор от новия селекционер Александър Димитров, не свали нивото си и след почивката, като в 73-тата минута подаде на Цзя Боян, който оформи крайното 3:0. Нантун Чжъюн е на шесто място в класирането с 43 точки.