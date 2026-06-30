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Български пилот ще се състезава с Ауди RS3 LMS TCR Gen 2

  • 30 юни 2026 | 16:12
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Български пилот ще се състезава с Ауди RS3 LMS TCR Gen 2

Българският автомобилен пилот Петър Поломски и тимът му AudiWorldBG се сдобиха със заводски подготвен състезателен автомобил Ауди RS3 LMS TCR Gen 2, като колата е купена от румънския пилот Сорин Хутану, който се състезава в планинския шампионат в северната ни съседка.

TCR е най-популярната категория за пистови туристически автомобили, въпреки че у нас много рядко се появяват такива коли. А пистови шампионати по правилата на TCR се организират в над 35 държави, като има и световен шампионат.

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Придобиването на този автомобил бележи нов етап в развитието на тима AudiWorldBG и ще даде възможност за участие в пистови и планински състезания в Европа.

“Чувствам се по-силен и мотивиран от всякога - заяви Поломски. - За 15 години извървяхме труден и тежък път в автомобилния спорт, но никога не спрях да вярвам, че един ден ще притежавам истински заводски състезателен автомобил. Благодарение на нашите спонсори получихме шанс, който идва веднъж в живота и вече правим планове за участие на легендарни писти като “Нюрбургринг” и “Спа”, както и в някои известни европейски планински състезания. Вярвам, че тази кола заслужава да бъде видяна и от българската публика и се надявам съвсем скоро да се появим на стартовете в България.”

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