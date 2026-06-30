Богдан Петков: ENBL направи чудеса за Спартак Плевен и българския баскетбол

Генералният мениджър на Спартак Плевен Богдан Петков заяви, че клубът планира да продължи и занапред участието си в Европейската северна баскетболна лига (ENBL).

"ENBL направи чудеса за Спартак Плевен и българския баскетбол. Тя даде на нашия отбор, на нашия град, много солидна възможност да се състезава на по-високо ниво на европейската сцена отново след 16 години. Лигата наистина ни помогна да подобрим имиджа на клуба и отвори вратата за Плевен да бъде домакин отново на европейско състезание в отборните спортове", сподели Петков, цитиран от официалния профил на ENBL във Facebook.

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"В Спартак сме щастливи, че сме част от семейството на ENBL за 4 поредни сезона. Нашите намерения са да продължим тази връзка за много дълго време", добави той.

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Снимки: Sportal.bg