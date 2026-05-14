Спартак Плевен потвърди, че за четвърта поредан година ще играе в ENBL

Спартак Плевен съобщи, че ще участва в Европейската северна баскетболна лига за мъже и през следващия сезон 2026/2027.

"Горди сме да обявим: Спартак Плевен продължава в Европейската северна баскетболна лига (ENBL) за своя четвърти пореден сезон! Като плевенчани искаме да затвърдим мястото си сред елита, ставайки едва петият клуб в историята на лигата с такова впечатляващо постоянство", написаха от клуба в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

"Миналият сезон ни донесе исторически моменти - 38 точки само за една четвърт срещу финалиста Нюкасъл Ийгълс. С баланс от 3-1 в Плевен, нашата зала остава едно от най-трудните места за гостуване в Европа. Под ръководството на опитния специалист Желко Лукаич, нашите момчета влизат в юбилейния си период с една цел - победа! След рекордния последен сезон и историческите 38 точки в една четвърт срещу Нюкасъл Ийгълс, летвата е вдигната високо", добавиха от Спартак Плевен и анонсираха:

"Основан през 1947 година, Спартак Плевен е име, което буди респект. През 2027-а клубът ще отбележи своята златна 80-годишнина - юбилей, който плевенският баскетбол ще посрещне в отлична форма. Историческите победи над колоси като Реал Мадрид, Партизан и Бешикташ не са просто спомен, а стандарт, който нашият клуб продължава да преследва."

Новината за участието на Спартак в европейската клубна надпревара беше потвърдено и от самата лига в социалните мрежи.